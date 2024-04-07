По мнению канцлера Германии, мир на Украине возможен только в случае, если Запад решительно поддержит страну военной помощью. «Война на Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска», — заявил политик на агитационном мероприятии, организованном Европейскими социалистами в преддверии европейских выборов в Бухаресте.

«Однако Путин примет это решение только случае, если поймет, что не может выиграть войну на поле боя, что не может диктовать несправедливый мир, (что) время играет не в его пользу», — сказал канцлер.

Шольц взял другой тон, нежели некоторые другие члены СДПГ, которые подчеркивали необходимость переговоров. Поддержка Украины со стороны Запада является «ключом к восстановлению мира» в Европе. «Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо… Лучший способ предотвратить эскалацию — это эффективное сдерживание», — подчеркнул канцлер.

Шольц призвал к консолидации европейской оборонной промышленности, которая является раздробленной по сравнению с США из-за национальных заказов, размещенных у соответствующих производителей оружия внутри стран. Европейцы должны больше инвестировать в собственную безопасность и оборону, чтобы никто не осмелился напасть. «Это также означает отказ от узких собственных интересов и создание сильной и по-настоящему европейской оборонной промышленности», — сказал Шольц.

Канцлер видит впереди темные времена в связи с ростом влияния правых популистов в Европе: «Правые популисты в своих предвыборных кампаниях выступают против нашей единой Европы и ее ценностей. Они готовы разрушить то, что мы создавали десятилетиями». Они разжигают недовольство беженцами и меньшинствами. Правые популисты ставят под угрозу процветание европейских граждан, которое основано на общем рынке, предупредил канцлер. (Der Spiegel)