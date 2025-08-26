Американская авиакомпания Southwest Airlines, считающаяся одним из самых безопасных лоукостеров мира, вскоре потребует от пассажиров, которые не могут поместиться в подлокотниках своего кресла, оплатить дополнительное место заранее.

Это требование является частью ряда недавних изменений перевозчика, которые вступят в силу с 27 января 2026 года, передает abcnews.go.com.

Сейчас пассажиры больших размеров могут либо оплатить дополнительное место заранее с возможностью возврата этих денег позже, либо запросить бесплатное дополнительное место в аэропорту. Согласно новой политике перевозчика, возврат средств при наличии свободного бесплатного дополнительного места на самолете все еще возможен, но больше не гарантируется.

«Чтобы обеспечить место, мы уведомляем клиентов, которые ранее пользовались политикой дополнительных мест, что они должны приобрести их во время бронирования», – говорится в заявлении Southwest.

При этом в авиакомпании заявляют, что все равно будут возвращать средства за второй билет, если на момент вылета на рейсе будет хотя бы одно свободное место, и если оба билета пассажира были приобретены в одном классе бронирования. Пассажир будет должен подать запрос на возврат средств в течение 90 дней до полета.

Это не первый случай в течение последнего времени, когда бюджетный перевозчик Southwest ужесточает свою относительно лояльную политику в отношении пассажиров. В частности, до мая 2025 года он позволял своим пассажирам самостоятельно выбирать места после посадки в самолет и бесплатно перевозить багаж – эти преимущества были ключевыми, отличавшими этого бюджетного перевозчика от его конкурентов.

В то же время в последнее время авиакомпания испытывает трудности и находится под давлением инвесторов, требующих от нее увеличить прибыль и доход. Авиакомпания также заявила в прошлом году, что будет взимать с клиентов дополнительную плату за больше места для ног и предлагать рейсы с ночными вылетами.