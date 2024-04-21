Руководство Палестины назвало новую военную помощь со стороны США Израилю агрессией против палестинского народа, сообщает телеканал Al Hadath.

«Военная помощь США Израилю — это агрессия против палестинского народа», — цитирует телеканал Al Hadath заявление палестинских властей.

По их словам, военная помощь, которую Вашингтон выделил Иерусалиму, станет для Израилем «зеленым светом для продолжения войны против палестинцев».

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении Израилю $26,4 млрд.