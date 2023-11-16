Сенат США принял «Акт об защите Армении 2023 года».

Как сообщает сайт Сената, сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту США обойти 907-ю поправку к «Закону о поддержке свободы», запрещающую военную помощь Азербайджану.

В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.

Согласно 907-й поправке, правительству США запрещается оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Действие 907-й поправки приостанавливалось президентом США, начиная с 2002 года на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году.