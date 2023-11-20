В Ереване вновь осквернена единственная синагога «Мордехай ха-Нави». 16 ноября распространилась информация о том, что неизвестный пытался поджечь двери синагоги в Ереване. Видео с поджогом синагоги распространилось в соцсетях. На кадрах неизвестный обливает зажигательной смесью дверь гаража рядом с синагогой, поджигает ее, а затем и дверь самой синагоги.

Еще ранее 3 октября синагога подверглась нападению. Неизвестные бросили в здание бутылку, в которой оказался алкоголь, выбили окна и облили стены здания кетчупом. Прошло чуть больше месяца и инцидент повторился. По логике после первого случая варварства, власти Армении должны были усилить охрану синагоги и провести расследование с целью выявления виновных. Однако, к сожалению, этого не произошло, и случай вновь повторился.

Очередной случай вопиющего антисемитизма заставил власти Армении отреагировать на инцидент. Так, омбудсмен Армении Анаит Манасян выразила свою обеспокоенность в связи с инцидентом и отметила, что любое посягательство на культовую структуру неприемлемо и достойно осуждения. «В Армении нет проявлений ксенофобии религиозного, национального или иного характера», — заявила она.

В свою очередь, советник премьер-министра Армении и председатель совета по вопросам национальных меньшинств Армении Арташес Туманян отметил, что попытка поджога еврейской синагоги в Ереване вызывает беспокойство, тем более, что не в первый раз.

В беседе с «Арменпресс» Туманян сообщил, что правоохранители проводят расследование с целью выяснения обстоятельств инцидента, и если будет доказан преднамеренный характер инцидента, то власти Армении однозначно осудят произошедшее.

«Уверен, что отношение армянского общества будет таким же. В нашей стране нет проявлений ксенофобии религиозного, национального или иного характера. В отношении национальных меньшинств в нашем обществе преобладает атмосфера толерантности и взаимного уважения. Более того, представители национальных меньшинств вовлечены во все сферы жизнедеятельности общественной жизни», – сказал советник премьер-министра․

Однако, учитывая происходящие в Армении процессы с момента обретения этой страной независимости после распада СССР, можно с уверенностью утверждать, что в армянском обществе царит оголтелый национализм, который не приемлет толерантность и уважение к иным народам и культурам. Случаи антисемитизма очень часто повторяются в Армении на протяжении последних десятилетий. При этом факты проявления антисемитизма фиксируются не только на бытовом уровне, но и среди представителей властей и интеллигенции Армении. Это подтверждает мысль о том, что в Армении антисемитизм пустил глубокие корни.

Несмотря на это в Армении считают, что последние случаи осквернения синагоги связаны с внешними силами. К примеру, главный раввин Армении Гершон-Меир Бурштейн заявил, что попытка поджога синагоги в Ереване носит не политический, а постановочный и демонстративный характер, чтобы ложно обвинить армян в антисемитизме.

«Исходя из действий поджигателей, по времени этих действий, а это с 04.30 по 05.30 утра, и самому подходу, можно с уверенностью сказать, что это не протест против синагоги, а именно провокация. Тот, кто протестует, не скрывается, а делает это открыто, с открытым лицом», – отметил раввин, выбрав довольно странную по содержанию формулировку для объяснения произошедшего.

Бурштейн также обратил внимание на то, что первоисточником видео является Telegram-канал ASALA_Young, затем его стали распространять такие азербайджанские каналы, как «Девичья Башня», Caspian Live и другие.

Глава Еврейского дома в Ереване Натаниэль Трубкин разделяет мнение раввина, что поджег синагоги – провокация. «Это – очередная акция, направленная не против евреев, а против самой Армении, чтобы выставить ее нетолерантной страной. Призываю не поддаваться на провокации», — отметил Трубкин.

По факту осквернения синагоги Следственный комитет Армении распространил заявление, в котором отмечается, что культовое сооружение поджег человек, не проживающий в стране и не являющийся армянским гражданином.

В ведомстве отметили, что «злоумышленник записывал все действия на видео, которое сразу же появилось в одном из азербайджанских Telegram-каналов». «Сразу после поджога преступник покинул территорию Армении», — отмечается в сообщении.

Версию Следственного комитета об «азербайджанском следе» также распространили несколько армянских телеграмм-каналов, в том числе провластный «Баграмян 26». При этом они, ссылаясь на «достоверную» информацию, утверждают, что «лицо, пытавшееся поджечь двери еврейской синагоги, является гражданином России». Раз власти Армении утверждают, что выявили злоумышленника, который сразу же покинул страну, то должны знать его паспортные данные и соответственно обратиться в правоохранительные органы России для его задержания. Но вместо этого представители Армении предпочитают обвинять Россию и Азербайджан, но не самих себя. Хотя выше было отмечено, что антисемитизм пустил глубокие корни в армянском обществе.

В связи с озвученными обвинениями в адрес Азербайджана в якобы совершении провокаций против Армении путем разжигания антисемитизма хотелось бы привести слова лидера еврейской общины Армении Риммы Варжапетян-Феллер.

По ее словам, последние три месяца в Армении наблюдалась тенденция к росту антисемитизма – публиковались статьи против еврейской общины, поступали угрозы раввину. «Позвонил неизвестный, спросил, есть ли кошерная еда. Получив подтверждение, сказал, что заказывает двух жареных евреев, желательно из печи», — сообщила изданию «Кавказский узел» лидер еврейской общины Армении.

Проигнорировав эти сигналы, власти Армении пытаются откреститься от произошедшего очередного случая антисемитизма, хотя всем очевидно, кто является виновником осквернения синагоги, и есть уверенное предчувствие того, что этот случай будет не последним…