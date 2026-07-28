Разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 июля, стал одним из наиболее показательных эпизодов в армяно-российских отношениях за последнее время. Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, в ходе телефонной беседы Пашинян обратил внимание российского лидера на проблему ограничений, препятствующих экспорту армянской продукции на российский рынок. При этом армянский премьер подчеркнул, что действующие барьеры противоречат как двусторонней договорно-правовой базе между Арменией и Россией, так и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участниками которого являются обе страны.

Сам характер обращения заслуживает особого внимания. Ереван в данном случае апеллирует не к традиционной союзнической риторике и не к политическим обязательствам Москвы перед Арменией, а к конкретным юридическим механизмам. Фактически армянская сторона напоминает России о принятых ею международных обязательствах в рамках интеграционного объединения, которое создавалось именно для обеспечения свободного движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы между государствами-членами. Такой подход демонстрирует, что армянское руководство стремится перевести обсуждение проблемы из политической плоскости в правовую, рассчитывая добиться решения вопроса через соблюдение уже существующих норм, а не посредством политических уступок.

Примечательно и то, что этот разговор не возник внезапно. В течение последних недель тема торговых ограничений последовательно поднималась армянским руководством на разных уровнях. Еще в начале июля Никол Пашинян публично заявлял, что Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией и намерена сохранять полноценное участие в интеграционных механизмах Евразийского экономического союза. Тогда же премьер подчеркивал, что эффективность ЕАЭС определяется не декларациями, а тем, насколько последовательно работают предусмотренные договором механизмы и насколько государства соблюдают принятые на себя обязательства.

Не менее показательным стал состоявшийся 1 июля телефонный разговор Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Тогда основной темой также стало развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Уже этот факт свидетельствовал, что армянская сторона рассматривает проблему экспортных ограничений как приоритетную. Судя по нынешнему обращению непосредственно к Владимиру Путину, переговоры на уровне правительств пока не привели к быстрому урегулированию ситуации. Повышение уровня обсуждения можно рассматривать как логичный дипломатический шаг, позволяющий придать вопросу дополнительный политический вес.

За официальной формулировкой о необходимости принять меры по урегулированию ситуации скрывается вполне конкретная экономическая проблема. Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим внешнеторговым партнером Армении и одним из главных рынков сбыта для армянской продукции. Особенно заметную роль российский рынок играет для производителей сельскохозяйственной продукции, фруктов, овощей, винодельческой продукции, консервов, минеральной воды и ряда других товаров пищевой промышленности. Для многих армянских компаний экспорт в Россию является основным источником доходов, а географическая близость, отсутствие языкового барьера и многолетние экономические связи делают российский рынок практически незаменимым.

Именно поэтому любые ограничения — независимо от того, объясняются ли они санитарными требованиями, ветеринарным контролем, дополнительными таможенными процедурами или иными административными механизмами — способны существенно осложнить положение армянских производителей. Даже временные задержки поставок могут приводить к серьезным финансовым потерям, особенно если речь идет о скоропортящейся сельскохозяйственной продукции. В условиях высокой зависимости отдельных отраслей армянской экономики от российского рынка подобные барьеры приобретают не только коммерческое, но и политическое значение.

Особую значимость ситуации придает членство обеих стран в Евразийском экономическом союзе. Одним из фундаментальных принципов функционирования ЕАЭС является свободное перемещение товаров между государствами-участниками без применения внутренних торговых ограничений. Исключения допускаются лишь при наличии серьезных оснований, связанных, например, с санитарной безопасностью или защитой здоровья населения, однако подобные меры должны быть обоснованными, временными и соответствовать установленным процедурам. Именно поэтому ссылка Пашиняна на нормы союза выглядит не случайной. Армянская сторона фактически указывает на то, что существующие ограничения противоречат самой логике евразийской интеграции.

В более широком смысле данный эпизод вновь поднимает вопрос об эффективности интеграционных институтов ЕАЭС. Союз неоднократно декларировал создание единого экономического пространства, однако на практике между его участниками периодически возникают торговые споры. Аналогичные вопросы ранее возникали между Россией и Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Как правило, подобные разногласия объяснялись техническими причинами, однако они неизменно вызывали дискуссии о том, насколько полноценно функционирует общий рынок и способны ли наднациональные механизмы оперативно разрешать подобные конфликты.

Не менее важен и политический контекст телефонного разговора. Отношения между Москвой и Ереваном в последние годы переживают один из самых сложных периодов со времени распада Советского Союза. После событий вокруг Нагорного Карабаха армянское руководство неоднократно выражало недовольство действиями российских союзников, а в политической риторике Еревана заметно усилилось стремление к диверсификации внешнеполитических связей. Армения активизировала сотрудничество с Европейским союзом, расширила контакты с Соединенными Штатами и другими западными партнерами, что в Москве воспринималось неоднозначно.

Дополнительным фактором напряженности стали дискуссии вокруг деятельности российских военных объектов на территории Армении, участия страны в механизмах Организации Договора о коллективной безопасности и общего характера союзнических отношений. Несмотря на сохранение формального стратегического партнерства, политический диалог между двумя столицами стал значительно более сложным и менее предсказуемым.

Именно поэтому обращение Пашиняна к Путину по вопросу торговли приобретает дополнительный смысл. С одной стороны, оно может свидетельствовать о стремлении отделить экономическое сотрудничество от накопившихся политических противоречий. Даже при наличии серьезных разногласий обе стороны объективно заинтересованы в сохранении стабильных торгово-экономических отношений. Для Армении российский рынок остается критически важным, а для России республика продолжает играть заметную роль в региональной экономике Южного Кавказа.

С другой стороны, сам факт обращения на высший политический уровень может говорить о том, что экономические ограничения стали настолько чувствительными для армянской экономики, что обычных межведомственных консультаций оказалось недостаточно. В дипломатической практике подобные вопросы, как правило, решаются профильными министерствами, таможенными службами и специализированными комиссиями. Если же они становятся предметом обсуждения между руководителями государств, это обычно свидетельствует о высокой политической значимости проблемы.

Пока остается неизвестным, о каких именно товарах идет речь и какие конкретно ограничения вызвали обеспокоенность Еревана. Российская сторона также не раскрыла деталей своей позиции по данному вопросу. Отсутствие официальных комментариев не позволяет делать однозначные выводы относительно перспектив урегулирования ситуации. Тем не менее сам факт вынесения проблемы на уровень прямого общения президента России и премьер-министра Армении свидетельствует, что она рассматривается как одна из наиболее актуальных тем двусторонней повестки.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько быстро политический сигнал удастся трансформировать в практические решения профильных ведомств. Если ограничения действительно будут сняты или существенно смягчены, это станет не только позитивным сигналом для армянского бизнеса, но и показателем того, что Москва и Ереван способны сохранять прагматичное взаимодействие даже в условиях сохраняющихся политических разногласий. Если же проблема затянется, она может стать еще одним источником напряженности в отношениях между двумя странами и дополнительным аргументом для тех политических сил в Армении, которые выступают за дальнейшую диверсификацию внешнеэкономических связей.

Таким образом, телефонный разговор 27 июля оказался гораздо более значимым, чем может показаться на первый взгляд. Он продемонстрировал, что вопросы торговли и соблюдения интеграционных обязательств становятся одним из ключевых элементов современного армяно-российского диалога. Итог этого обсуждения будет иметь значение не только для конкретных экспортеров, но и для оценки жизнеспособности экономических механизмов ЕАЭС, а также для понимания того, насколько устойчивыми остаются отношения Москвы и Еревана в условиях меняющейся региональной и международной обстановки.

Заур Нурмамедов