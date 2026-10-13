Рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Турцией опубликовала заявление.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В заявлении говорится:

«Недавняя предвзятая информационная кампания против Азербайджана в некоторых турецких медиа и социальных сетях, а также необоснованные обвинения, выдвинутые некоторыми членами парламента от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и главным советником президента Турецкой Республики Октаем Саралом в отношении нашей страны, вызывают серьезную озабоченность и сожаление в Рабочей группе по межпарламентским отношениям Азербайджана и Турции.

Азербайджан и Турция поддерживают дружеские, братские и стратегические союзнические отношения. Азербайджан является независимым и суверенным государством и определяет свою внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с национальными интересами и Конституцией. Принцип «Одна нация — два государства», сформулированный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подразумевает существование именно двух независимых и суверенных государств. Искажение сути этого принципа, использование его в качестве основы для вмешательства во внутренние дела Азербайджана и навязывания азербайджанскому обществу внешних политических и идеологических подходов недопустимо.

Светский характер государственного устройства Азербайджана и свобода вероисповедания гарантированы Конституцией. Образовательная политика в нашей стране основана на принципах светскости, равенства и создания равных возможностей для всех граждан. Правила, действующие в учебных заведениях, распространяются на всех граждан одинаково и не направлены против какой-либо религиозной принадлежности. Политизация этих вопросов на религиозно-идеологическом уровне, выдвижение необоснованных обвинений в адрес конституционного устройства и образовательной политики Азербайджана недопустимы.

Использование оскорбительных и клеветнических выражений в адрес президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, нашего народа, его истории и великих личностей также недопустимо и вызывает обоснованное недовольство азербайджанской общественности. С сожалением отмечаем, что правление AK Parti не предпринимает никаких шагов для предотвращения всего этого. Терпимое отношение к проведению провокационных акций перед дипломатическими представительствами Азербайджана в Турции и призывам к их проведению также вызывает ряд вопросов.

Считаем, что особый характер азербайджано-турецких отношений требует соблюдения принципов политической ответственности, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Заявления отдельных политических деятелей не должны наносить ущерб отношениям между двумя странами.

Ожидаем, что соответствующие политические круги Турции, в том числе представители правящей политической партии, представленной в парламенте, ответственно подойдут к этим чувствительным вопросам, будут уважать суверенитет и конституционный строй Азербайджана и воздержатся от заявлений, способных негативно повлиять на наши отношения».