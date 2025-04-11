Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания Комитета министров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств на тему «Двухгосударственное решение и устойчивый мир на Ближнем Востоке».

Хакан Фидан заявил, что на сегодняшних заседаниях обсуждались гуманитарная ситуация в Газе, усилия по восстановлению режима прекращения огня и происходящее на оккупированных территориях.

По словам Фидана, что была дана оценка региональным последствиям нарастающей агрессии Израиля. Обсуждались шаги, которые международное сообщество может предпринять для достижения устойчивого мира и реализации двухгосударственного решения.

Министр подчеркнул, что необходимо как можно скорее обеспечить устойчивое прекращение огня.

«Агрессивное поведение Израиля вызывает нестабильность на региональном уровне и беззаконие на глобальном. Однако насилие, которое Израиль применяет к палестинцам на протяжении 80 лет, не дало результатов», — заявил министр.

Фидан подчеркнул, что двухгосударственное решение будет гарантией безопасности и для Израиля. Он продолжил: «Мы отсюда призываем Израиль немедленно объявить о прекращении огня и примириться с палестинцами». (TRTGlobal)