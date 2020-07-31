ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Инфантино

Международная федерация футбола на официальном сайте выпустила заявление, связанное с заведением уголовного дела на президента организации Джанни Инфантино.

Заведение уголовного дела было инициативой прокуратуры Швейцарии. Инфантино уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

«ФИФА признаёт решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера», — отмечено в заявлении.

Также в сообщении указано, что организация и ее президент остаются во власти швейцарских властей и намерены в полной мере сотрудничать со следствием.