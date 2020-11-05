Евросуд нам поможет, если…

Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать мирных жителей. В результате этих обстрелов нанесен значительный ущерб объектам предпринимателей.

6 октября 2020 года на сайте «Зеркало» была опубликована статья под названием «Граждане Азербайджана заставят платить армян по счетам не только на своей территории».

В этой статье известные адвокаты предлагали предпринимателям обратиться в Европейский суд по правам человека, для получения от Армении компенсации за нанесенный ущерб.

Спустя месяц после публикации статьи, Вооруженные Силы Армении продолжают обстреливать территорию Азербайджана, и, естественно, увеличилось количество пострадавших от действий армян объектов.

Мы решили выяснить, принимаются ли какие – либо меры для обращения в Европейский суд.

Как сообщила глава пресс- службы Конфедерации предпринимателей Азербайджана Ильхама Абдуллаева, предприниматели, собственности которых нанесен ущерб в результате армянской агрессии, уже обращались в их организацию. «Они хотят подать жалобу в Европейский суд с целью получения компенсации от Армении за нанесенный ущерб и просят нашей помощи. Мы сейчас занимаемся подготовкой документов в Евросуд», — сказала нам Ильхама Абдуллаева.

По мнению адвоката Фуада Агаева, предприниматели, которые являются частными юридическими лицами, имеют право обратиться в Европейский суд.

«Однако никто не может точно сказать, когда Европейский суд рассмотрит эту жалобу. Во многом это зависит от того, насколько грамотно будет обоснована жалоба», — заявил нам адвокат.