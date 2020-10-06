Граждане Азербайджана заставят платить армян по счетам не только на своей территории

В результате обстрелов со стороны ВС Армении многие дома мирных граждан Азербайджана пришли в непригодное состояние. В результате этих обстрелов многочисленные повреждения также получили объекты, принадлежащие отдельным предпринимателям.

Мы решили выяснить могут ли граждане Азербайджана, чьи дома и предприятия получили повреждения в результате армянского обстрела, добиться возмещения, понесенного ими ущерба, в Европейском суде.

Хотим отметить, что Европейский суд по правам человека является международным судебным органом, юрисдикция которого распространяется на все государства- члены Совета Европы ратифицировавших Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Азербайджан и Армения являются членами Европейского Совета. Обе эти страны ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

По мнению адвоката Камандара Насибова, граждане Азербайджана, потерявшие свою собственность в результате обстрела со стороны Армении, могут обратиться с иском в Европейский суд по правам человека.

По словам адвоката, если выяснится, что собственности истца был нанесен ущерб в результате обстрела со стороны сепаратистов Нагорного Карабаха, то Европейский суд по правам человека может не принять иск на рассмотрение, так как сепаратистский режим находится вне юрисдикции Евросуда.

Как отметил, адвокат, если же будет доказано, что ущерб собственности истца был нанесен в результате обстрела со стороны Армении то, он может добиться удовлетворения своего иска Европейским судом.

По мнению другого адвоката Мухтара Мустафаева, у граждан, чьи дома получили повреждения в результате обстрела, как стороны Армении, так и со стороны так называемой Нагорно-Карабахской Республики, есть все шансы для победы в Европейском суде.

«12 декабря 2007 года Большая Палата Европейского суда по правам человека приняла постановление по иску Чирагова и других. В этом иске шесть граждан Азербайджана — Эльхан и Адыширин Чираговы, Рамиз Джабраилов, Акиф Гасанов, Фахраддин Пашаев и Гараджа Джебраилов требовали от Армении в качестве причиненного в результате оккупации Лачинского района морального ущерба по 5000 евро. Представители Армении на суде отрицали участие своей страны в оккупации Лачинского района. Однако Большая Палата Европейского суда не приняла доводы армянской стороны», — сообщил нам адвокат.

Как отметил адвокат, Европейский суд принял решение удовлетворить иск «Чыраговых и других».

«В постановлении Большой Палаты Европейского суда признается факт контроля Армении над Нагорным Карабахом и территорией вокруг него, в том числе и над Лачинским районом. В постановлении также говорится о том, что администрация так называемой Нагорно- Карабахской Республики, живет за счет военной, финансовой и политической поддержки со стороны Армении», — сказал Мухтар Мустафаев.

Как отметил адвокат, для удовлетворения иска граждан, чья собственность получила повреждения в результате армянских обстрелов, необязательно, чтобы снаряды были выпущены с территории Армении.

Так, что после окончания военных действий в Карабахе и близлежащих территориях, Азербайджан и Армения схлестнутся еще и на международном правовом поле. В принципе, азербайджанская сторона готова к такому развитию событий – Генпрокуратура Азербайджана тщательно собирает все улики по каждому отдельно взятому дому, разрушенному ракетами армян. Одним словом, мы еще заставим армян платить по счетам не только на своей территории.