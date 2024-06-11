Еще никогда выборы в Европейский парламент не привлекали такого пристального внимания мировых масс-медиа и политических экспертов. Хотя их результаты были прогнозируемы, но, все же, сокрушительное поражение на них двух крупнейших стран Европы, Франции и Германии, центристских и левых партий, и очевидные успехи ультраправых в ключевых странах ЕС, изменивших расклад сил, ввергли в шок аналитиков, стали сигналом для европейских правительств, что Европа сползает в кризис.

И это в то время, когда мир стоит на пороге горячей фазы Третьей мировой войны, в первую очередь угрожающей, как и в двух прежних, именно Европе.

В десятом составе Парламента ЕС, судя по подсчетам голосов во всех странах блока, лидирующую позицию сохранит правоцентристская «Европейская народная партия» (189 мандатов из 720, в уходящем составе ЕП у нее было 176 мандатов), куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она может остаться на своем посту до 2029 года.

На втором и третьем месте «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (139 мандатов, в нынешнем созыве столько же) и либеральная фракция «Обновляя Европу» (80 мест против 102 в нынешнем созыве), Вместе эти три ведущие группы могут получить 403 места – это большинство, но менее прочное, чем в прошлом созыве. Сейчас у центристской коалиции 417 мест в 705-местном парламенте.

После объявления предварительных результатов выборов фон дер Ляйен заявила, что «центр держится» и Европейская народная партия «построит бастион против крайностей слева и справа». Она также подчеркнула, что новое большинство в Европарламенте останется «проевропейским и проукраинским».

Но! Европейская народная партия на этих выборах стала единственной крупной политической группой, которая набрала популярность. Все остальные потеряли поддержку по сравнению с итогами выборов 2019 года, а вот правые популисты на этих выборах добились поразительного успеха и теперь доля крайне правых депутатов в Европарламенте может возрасти до 25%. Группа «Европейские консерваторы и реформисты» (евроскептики), в которую входят «Братья Италии» Джорджии Мелони, польская партия «Право и справедливость», «Шведские демократы» и испанская партия Vox, в совокупности получила 73 места.

Еще более правая политическая группа «Идентичность и демократия» француженки Марин Ле Пен и Австрийская партия свободы (FPO) получили 58 мест. Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии», которую несколько недель назад они исключили из своего состава за радикализм, по итогам выборов в Европарламент может получить 14 мест.

В совокупности эти две группы могут получить около 130 мест в Европарламенте, что примерно соответствует их численности в 2019 году. Есть вероятность, что они могут объединиться и образовать популистскую правую супергруппу, которая потенциально может стать второй по численности в палате, а также получить право на несколько важных постов председателей комитетов и докладчиков.

Шоком стало то обстоятельство, что во Франции правопопулистская партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» набрала в два раза больше голосов, чем правящая коалиция центристских/либеральных партий президента Франции Эммануэля Макрона.

Похоже, самый большой удар по итогам выборов в Европейский парламент получил французский президент, сделавший серьезную заявку на роль нового лидера демократического мира в условиях амбициозного проекта Китая, в том числе посредством России и государств Глобального Юга, установить новый мировой порядок.

Потерпев сокрушительное поражение на европейских выборах, Макрон пошел на очень смелый и достаточно рискованный шаг — чтобы подтвердить свое лидерство и противостоять растущей популярности Национального объединения — партии своей главной соперницы Марин Ле Пен, которая на евровыборах переиграла Макрона, объявил о роспуске Национального собрания и новых выборах.

Он фактически пошел ва-банк, рискнув своим правительством и креслом в надежде укрепить позиции в результате новых выборов, чтобы не оказаться в сосуществовании с протеже Марин Ле Пен, официальным главой ее партии «Национальное объединение» и ее предполагаемым преемником Жорданом Барделла, в качестве премьер-министра. Хотя мог бы просто перетасовать правительство или просто изменить курс, усилив контроль над миграцией и отказавшись от критикуемых планов по ужесточению правил выплаты пособий по безработице.

Но тогда ему пришлось бы допустить на высокий политический пост крайне правых, идея, которая считалась немыслимой с тех пор, как правительство Виши управляло Францией в сотрудничестве с нацистами в период с 1940 по 1944 год.

В другой ведущей европейской стране – Германии победу с 30% голосов избирателей одержал входящий в состав «ЕНП» центристский блок «ХДС». Второе место с 15,9% заняла крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдН), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Шольца – лишь третья с 13,9%.

Партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана набрала 44%, получив «черного лебедя». Чуть ли не впервые за последние годы у него появился конкурент. Правая партия «ТИСА» адвоката Петера Мадяра, с февраля возглавившего антиправительственные протесты, получила 30%.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сразу же после сокрушительного поражения его партии на парламентских выборах, проходящих одновременно с выборами в Европарламент, даже вынужден был объявить об отставке.

Ультраправые побеждали не везде. Так, в Польше, где правая националистическая партия «Закон и справедливость» (PiS) была отстранена от власти в прошлом году, победу одержала центристская Гражданская коалиция премьер-министра Дональда Туска. В Нидерландах крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса (PVV), которая в прошлом году заняла шокирующее первое место на всеобщих выборах в стране, смогла занять лишь второе место, уступив альянсу лейбористов и зеленых.

Главным вопросом в ситуации, когда правые популисты получают четверть европейских мандатов, становится: как результаты прошедших в Европейский парламент выборов могут изменить политику континента по России и Украине?

Можно ли ожидать геополитического сдвига относительно взглядов на завершение войны России против Украины? Какой путь – военный или дипломатический – урегулирования военного конфликта изберут европарламентарии? Смогут ли правые добиться изменения мнения Европы, в последнее время занявшей в основной своей массе твердую позицию по расширению военной помощи Украине? Как новый европарламент будет коррелировать свои позиции с США в случае победы на выборах Дональда Трампа?

От ответов на эти вопросы зависит не только будущее Украины, ее выживание, даже существование, но и будущее самого европейского континента, да и изменится его влияние как на российско-украинскую войну, так и вообще место в международной политике.

И тут следует заметить, что победившие в выборах правые политики из Франции и Германии тоже поддерживают в этой войне Украину – лидер входящей в состав «ЕНП» центристского блока «ХДС» Фридрих Мерц критикует действующее правительство Олафа Шольца за неуверенную политику в отношении Украины и прямо говорит, что Киев должен победить. Да и Марин Ле Пен после 24 февраля 2022 года изменила риторику и сейчас ее партия скорее осуждает то, что происходит в Украине, хотя и не является сторонником Украины и совершенно не поддерживает то сопротивление, которое демонстрирует Украина. И радикальные правые в Италии, представители правящей партии под руководством Джорджи Мелони, демонстрируют проукраинскую позицию.

Так что, в случае если Урсуле фон Дер Ляйен удастся сохранить свой пост и скоординировать свои действия с другими силами, Европарламенту удастся противостоять правым в лице Виктора Орбана, страна которого будет председательствовать в ЕС с 1 июля, или правым из «Альтернативы для Германии».

И поскольку количество голосов за Украину в Европарламенте радикально не уменьшилось, проблем для Украины в ЕС, скорее всего не будет, они могут быть на уровне лидеров стран, блокирующих важные для Киева решения. Как это неоднократно было с Орбаном.

По результату можно констатировать, что несмотря на большую предварительную работу российской пропаганды и шпионской сети с целью влияния на евровыборы, часть которой, кстати, европейцам удалось разоблачить и выслать, лишить Украину значительной части политической и общественной поддержки Европы вряд ли удастся.