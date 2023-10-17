Впервые с момента своего открытия в 1954 году Национальный центр судебной медицины Израиля (Абу Кабир) в Яффо позволил репортерам увидеть и сфотографировать находящиеся в нем трупы.

Вонь смерти и гниения стояла на нижнем этаже, где выгружаются тела, ожидающие специализированной экспертизы, и фрагменты костей для выделения ДНК или изучения антропологами. Некоторые журналисты не смогли пережить ужасающие сцены в комнате вскрытия. Несмотря на то, что специалисты интенсивно работают над установлением личности наиболее поврежденных останков жертв массового убийства, совершенного ХАМАСом 7 октября на юге Израиля, было сочтено важным выделить место в тесном помещении для журналистов, чтобы они могли задокументировать эти злодеяния, чтобы их увидел весь мир. (The Times Of Israel)