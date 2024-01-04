Верховный апелляционный суд Турции во второй раз проигнорировал решения Конституционного суда (AYM) по делу Джана Аталая, адвоката и правозащитника, избранного в парламент в мае.

Несмотря на получение депутатской неприкосновенности, Аталай остался в заключении, что привело к растущим юридическим и политическим противоречиям. Адвокат Аталая, избранного в парламент в мае от Рабочей партии Турции (TİP), обратился в Конституционный суд с просьбой еще раз постановить, что право Аталая на справедливое судебное разбирательство, право избирать, баллотироваться на выборах и заниматься политической деятельностью а также его право на свободу и безопасность нарушаются.

Адвокаты просили суд положить конец нарушениям, допущенным в отношении Аталая, что означало бы его освобождение из тюрьмы. Конституционный суд постановил, что права Аталая были нарушены из-за того, что он продолжал находиться под стражей, несмотря на получение депутатской неприкосновенности.

Однако 13-й Высокий уголовный суд вернул дело в Верховный суд, игнорируя постановления Конституционного суда, хотя по закону решения Конституционного суда являются обязательными для исполнения. Третья уголовная палата высшего апелляционного суда вновь решила не исполнять решение АYМ. Там заявили, что «второе решение Конституционного суда о нарушении» «не имеет юридической силы». Палата назвала это решение «юристократическим» — по своей сути это правление или управление судебной или судебной системы.

Первый раз Конституционный суд вынес решение в пользу Аталая 25 октября 2023 года, заявив, что была нарушена статья 67 Конституции Турции, касающаяся права избирать, баллотироваться на выборах и заниматься политической деятельностью, а также статью 19, касающаяся право на свободу и безопасность.

В соответствии с решением суда Аталаю также было присуждено 50 000 турецких лир в качестве компенсации морального вреда. Однако Верховный апелляционный суд, который оставил в силе приговор Аталаю к 18 годам лишения свободы по делу в парке Гези, проигнорировал тогдашние решения Конституционного суда. Это решение вызвало широкую критику и обвинения в судебном перевороте.

Турецкая судебная система сталкивается с широкой критикой за предполагаемое отсутствие независимости. Критики обвиняют президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении контроля над судебной системой и установлении единоначалия в стране, особенно после попытки государственного переворота в 2016 году. Многие говорят, что в стране больше нет разделения властей и что члены судебной власти находятся под контролем правительства и не могут выносить решения на основании закона. (turkishminute.com)