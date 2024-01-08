Доктор Михаэль Малкин, подполковник армии обороны Израиля и член школы военной медицины Израиля, вместе с Юлей Балмаков, участницей специальной исследовательской группы при медицинском корпусе АОИ, составили документ с медицинскими аспектами в российско-украинской войне. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы данного документа.

• Российскую военную медицинскую службу вообще трудно с чем-либо сравнивать или измерять принятыми стандартами.

• Уровень смертности в ВС РФ на поле боя равен 33%, что приравнивает этот показатель к уровню смертности солдат во время Второй мировой войны.

• Главная причина смерти в ВС РФ на поле боя — потеря крови от ранения в конечности.

• Типичные причины смерти солдат ВС РФ на поле боя – обморожение в силу плохого зимнего обеспечения, черепно-мозговые травмы, так как российские солдаты часто не надевают шлемы, либо эти шлемы старые или плохого качества, а также ожоги.

• Израильские исследователи не зафиксировали ни одного задокументированного случая оказания специальной помощи солдатам с ожогами на поле боя, то есть до доставки солдата в больницу.

• Основная часть раненых солдат ВС РФ эвакуируется только колесным транспортом в полевые больницы на территории границы Украины с Россией. Затем, после первой помощи раненые ждут в этих полевых госпиталях своей очереди на эвакуацию на вертолетах или самолетах вглубь России. Но эвакуация, как правило, всегда задерживалась.

• Большая часть российских раненых эвакуировалась с поля боя без оказания первой помощи, и их раны только усугублялись.

• Слишком долгая первичная эвакуация с поля боя — в среднем 24 часа плюс ожидание своей очереди на полет.

• Основное первичное «лечение» раненых в больницах — ампутация пораженных конечностей.

• В России нет отлаженного медицинского корпуса, который работал бы только с ПТСР. Тему военной постравмы в России впервые затронули только пару десятков лет назад — после кампаний российско-чеченских войн.

• Работа с ПТСР в России осложняется культурными стереотипами и предрассудками. Постравма приравнивается к малодушию и ментальной слабости.

• Русский солдат характерен низким уровнем мотивации и боевого духа. Высок уровень отказничества и дезертирства. Командование борется с этим угрозами, манипуляциями, оскорблениями и вызыванием в солдате чувства вины.

• Собраны свидетельства, что русский солдат выплескивает свою подавленность и чувство унижения на украинское гражданское население в оккупированных территориях, над которыми издевается и грабит их имущество.

• В российской армии есть нормы и требования к санитарии и гигиене, но на практике они не выполняются. Российские подразделения не следят за гигиеной, это включая оккупированные города, такие как Мариуполь, например. Все это приводит к заражениям и болезням и может привести в будущем к эпидемиям.

• Питание солдат организовано плохо; оно низкого качества. Это тоже приводит к невысокому боевому духу и болезням.