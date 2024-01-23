Правительства Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Европейского союза, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Маршалловых островов, Молдовы, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Швеции, Эстонии, Японии выразили протест в связи с претензиями России по поводу поставок западного оружия Украине.

Напомним, что о проведении заседания Совета Безопасности, состоявшегося в понедельник, запросила Россия.

«Мы подчеркиваем лицемерие Российской Федерации, созывающей очередное заседание Совета Безопасности ООН для критики законных поставок оружия в Украину, которые осуществляются в поддержку неотъемлемого права Украины на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН, – подчеркивается в совместном заявлении вышеназванных государств. – Сегодняшнее заседание – это еще одна попытка Российской Федерации отвлечь внимание от агрессивной войны против Украины и активизации кампании систематических авиаударов, убивающих мирных жителей и разрушающих важнейшие объекты инфраструктуры».

Страны, подписавшие заявление, осудили агрессию РФ против Украины как явное нарушение Устава ООН и подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«В то время как Украина пытается защитить свое гражданское население, Российская Федерация убивает украинский народ с помощью оружия, закупленного в других странах», – подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что Беларусь, Иран и КНДР оказывают России поддержку в ведении развязанной ею агрессивной войны.

Страны, подписавшие заявление, призвали другие государства не предоставлять России оружие и военную технику, включая ракеты и беспилотники, или оказывать ей иную поддержку в ведении агрессивной войны. (Голос Америки)