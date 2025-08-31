Администрация президента США Дональда Трампа наращивает военную помощь Украине, предоставляя вооружение, способное наносить глубокие удары по территории России. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер. «Мы передаем Украине средства, которые позволяют наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы будут их использовать», — подчеркнул дипломат.

По его словам, новая партия вооружений почти на миллиард долларов уже направлена в Украину. Дополнительно Вашингтон ежемесячно обеспечивает Киев поставками еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО. «Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях», — отметил Уитакер.

Агентство Министерства обороны США по вопросам военного сотрудничества (DSCA) тем временем сообщило, что Вашингтон одобрил продажу Дании зенитных ракетных комплексов Patriot. В дальнейшем Копенгаген намерен передать их Украине. Сделка стоимостью 8,5 млрд долларов предусматривает закупку 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двух радиолокационных станций AN/MPQ-65, шести пусковых установок Patriot M903A2, а также сопутствующих систем для полноценного функционирования комплексов.

Кроме того, Госдепартамент США согласовал продажу Киеву оборудования и услуг поддержки работоспособности системы Patriot, а также спутниковой связи Starlink на общую сумму 329 млн долларов. Из них около $179 млн пойдут на обслуживание и модернизацию ЗРК, включая поставку запасных частей, программное обеспечение, техническую помощь и обучение. Еще $150 млн предназначены на закупку услуг спутниковой связи Starlink и оборудования к ней. Подрядчиком станет компания Starlink Services.

Как отметил Мэтью Уитакер, военная помощь сопровождается параллельными дипломатическими усилиями Белого дома: Дональд Трамп, утверждает Уитакер, ведет закулисные переговоры с Кремлем, одновременно усиливая экономическое давление на Россию.

Ранее, 21 августа, президент США поддержал удары Украины по территории России, назвав ее «интервентом». Вице-президент Джей Ди Вэнс в свою очередь заявил, что Вашингтон намерен добиваться сохранения территориальной целостности Украины в рамках будущего мирного соглашения.

29 августа Пентагон одобрил еще одну крупную сделку — продажу Киеву 3 350 авиационных крылатых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Стоимость контракта составила 825 млн долларов. (moscowtimes.ru)