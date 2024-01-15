Российская власть, любящая дружить с международными бандитами и террористами, очень часто нарывается на неприятности от столь близких отношений.

Йеменские хуситы, которых столь трогательно защищают в Москве и Тегеране в воинственном запале начали обстреливать танкеры из так называемого российского теневого флота.

В Кремле несколько преждевременно обрадовались перекрытию хуситами коммерческого судоходства в Красном море. Вот такой долгожданный удар по Западу и его торговле. Пусть знают враждебные англосаксы и их европейские прихвостни, что Россия вкупе с Ираном много неприятностей может доставить. Так что нужно по выражению бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, эту мировую шпану как-то уважить и с ними на их условиях договориться.

И вдруг эту благостную картинку испортил, а нам уже приходилось предупреждать об этом (Зеркало, 12 января 2024), прилетевший очередной черный лебедь.

Как сообщил Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, боевики-хуситы нанесли удар по танкеру под флагом Панамы, перевозившему российскую нефть. Это произошло 12 января, в районе портового города Аден. В британской компании отметили, что это второй танкер с российской нефтью, который подвергся обстрелу со стороны йеменских боевиков.

Российские паблики пишут, что атакованный танкер входит в состав теневого флота России, перевозящего российскую нефть в обход установленного Западом price cap (ценового потолка). Он шел с выключенным транспондером, поэтому боевики не смогли его идентифицировать.

Вот тут проблема. Российский теневой флот не может идти, как все нормальные суда, с включенным транспондером, так как его идентифицируют и тогда у перевозчика и страховщика возникнут неприятности из-за нарушения западных санкций. Выключишь транспондер, так ненароком попадешь под friendly fire отпетых боевиков.

Можно, конечно, пойти в обход мимо мыса Доброй Надежды, но тогда выше цена фрахта и целый месяц везти нефть в Индию из российских портов. Соответственно подрастает цена барреля, а Индия и так требует дополнительных премий к марке Brent, иначе грозит уйти к саудовцам или к иранским партнерам.

Насчет того, что злополучные танкеры с российской нефтью обстреляли по ошибке, есть большие сомнения. Тут мы вступаем в плоскость непростых отношений Москвы и Тегерана. Вроде идет обмен вооружениями, но вот на нефти сотрудничество заканчивается. Наоборот, острейшая конкуренция. Ирану совсем не нужна российская нефть в Индии и далее в Китае, поэтому какая-то палка в колеса российского нефтяного экспорта очень будет к месту. Тем более, что Тегеран предпочитает действовать через своих proxy, а сам вроде как в стороне.

Высший пилотаж подобной иранской политики мы видим во всей этой затее с блокадой хуситами судоходства через Красное море.

Смысл был очень простой. Запад занят по горло войнами в Украине и Израиле, провокациями Северной Кореи и неясными намерениями Китая в отношении Тайваня. Открывать еще один фронт ему явно не с руки. Тем более, пока пойдут консультации, согласования и прочие атрибуты демократического процесса, то до реальных действий пройдет много времени. Тем более, что всегда найдется тот, кто будет против.

Вот американцы начали формировать военно-морскую коалицию. В декабре 22 страны заявили о создании коалиции для защиты судоходства от хуситов в районе Красного моря. США послали в регион ударную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Великобритания направила на Ближний Восток несколько эсминцев. Предоставить по одному фрегату пообещали также Дания и Греция. Германия направляет в регион эсминец. Было объявлено о начале Operation Prosperity Guardian (Операция «Страж процветания»).

Потери от действий хуситов росли с каждым днем. Первоначально администрация Байдена откладывала активную часть операции, надеясь добиться результата дипломатическим путем. Трудно сказать, что здесь было больше то ли наивного представления, что с закусившим удила Тегераном можно договориться, то ли нежелания ввязываться в новый конфликт.

В какой-то мере время было упущено. Тем более, что 9 января хуситы запустили по кораблям союзников в Красном море более 20 крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Все они были уничтожены американскими и британскими кораблями и самолетами. Это был 27-й с 19 ноября 2023 года удар хуситов по военным кораблям и торговым судам. Стало ясно, что процесс зашел слишком далеко, и ждать больше было нельзя. И по хуситам был нанесен удар.

Бомбовые и ракетные обстрелы велись по военной базе Кахлан в провинции Саада, авиабазе Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны, району аэропорта города Ходейда на Красном море, аэропорту города Таиз, другим объектам в провинции Таиз и аэродрому города Абс. В результате удара погибли пять бойцов-хуситов, еще шестеро ранены.

В пресс-релизе Королевских военно-воздушных сил Великобритании сказано, что в обстреле Йемена было задействовано четыре самолета Typhoon, долетевших до целей с дозаправкой в воздухе с базы на Кипре.

У них на борту находились бомбы Paveway IV (Проложенный путь) со спутниковым и лазерным наведением. Налету подверглись аэродром возле Абса, откуда хуситы могли запускать крылатые ракеты и дроны, а также комплекс боевиков в Бани, откуда, вероятно, направлялись разведывательные и ударные беспилотники.

На следующий день был нанесен удар по радиолокационным установкам, которые отслеживают движение судов в Аравийском море и в проливе Баб-эль-Мандеб.

В совместном заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи утверждается, что удар по военным объектам в Йемене был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону. Союзники отметили, что в ходе операции высокоточным оружием были атакованы те средства хуситов, при помощи которых они «угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей». Подписавшие заявление государства обязуются и в дальнейшем добиваться деэскалации и восстановления стабильности на Красном море.

Представители хуситов заявили, что ответят на ракетные удары США и Великобритании. Представитель движения «Ансар Аллах» заявил, что ракетные удары не повлияют на решение атаковать гражданские суда в Красном море.

Как написал в сети Х член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам, «Все причастные заплатят за это. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море». Позже Абдулсалам заявил, что хуситы нанесли ответные удары по кораблям США и Британии в Красном море. Союзники не подтверждают и не опровергают эту информацию. Высокопоставленный американский источник агентства Associated Press сказал, что США «не удивятся, если увидят какой-то ответ» со стороны боевиков.

Хуситы могут предпринять нападение на военные суда коалиции, находящиеся в водах Катара, Бахрейна или Кувейта. Достаточно вспомнить, что 12 октября 2000 года, управлявший катером со взрывчаткой смертник сумел поразить стоявший в порту Адена американский эсминец USS Cole. Тогда погибло 18, и было ранено около 60 моряков.

Точечные удары навряд ли будут эффективны. По мнению бывшего сотрудника спецслужб и полиции Израиля Сергея Мигдаля, возможность удара со стороны коалиции не была для хуситов секретом и они готовились к такому развитию событий. Они могли постараться максимально спрятать свои командные пункты, военную технику и боеприпасы, и нанесенный по ним удар не смог заставить террористов остановить атаки.

Он полагает, чтобы решить проблему пиратства и обезопасить мореходство в Красном море, потребуются гораздо более серьезные шаги, чем воздушные удары.

«Необходима последовательная и масштабная кампания. К примеру, полное уничтожение всех аэродромов и портов на подконтрольной хуситам территории, а также объявление морской блокады северного Йемена. Необходимо ликвидировать все оставшиеся у боевиков самолеты и вертолеты. Там, где правят террористы, не должны садиться воздушные суда, а главное, приставать корабли. Ведь оружие хуситам поступает из Ирана морем. Но тогда мировое сообщество быстро начнет протестовать против вспыхнувшего голода. К слову, в северном Йемене проживают миллионы гражданских, которые и так находятся на грани выживания».

Все понимают, что за хуситами стоит Иран. И никакие воздушные удары проблему не решат. Можно добиться некоторого снижения активности террористов в Красном море, но не больше. Воевать с Ираном никто не будет в обозримое время.

Тем более, что после завершения израильской операции в секторе Газа Иерусалиму будет необходимо что-то делать с Хезболлой в Ливане. Это гораздо сложнее, чем в случае ХАМАС, но и для Тегерана довольно сложно и накладно.

Сейчас иранские аятоллы ведут себя очень осторожно. При всем нежелании администрации Байдена открывать новый фронт в Аравии, постоянные провокации хуситов могут broke the camel’s back — переломить спину верблюда. И тогда Тегерану мало не покажется.

Конечно, иранское руководство постарается не доводить до такого положения. Если Израиль начнет операции против Хезболлы, то это потребует напряжения всех иранских сил. Для Тегерана гораздо важнее не допустить полного разгрома Хезболлы по примеру ХАМАС.

Пока же можно констатировать следующее.

Во-первых, Иран и хуситы постараются не переходить некоей красной линии в блокаде морского судоходства. Скорее всего, после завершения военной операции в Газе они могут свернуть такие действия.

Во-вторых, хуситам указали на их место. Если не поймут, то удары станут более частыми и массированными. Следует ожидать проводки судов в Красном море в составе конвоев коалиции. И тогда блокада в значительной мере потеряет эффективность.

В-третьих, если начнутся операции против Хезболлы, то хуситы начнут стрелять по судам без особого разбора. Под горячую руку попадут все, в том числе и танкеры с российской нефтью. Москва получит то, на что совершенно не рассчитывала.

Как долго продлятся игрища в Красном море сказать сложно. Тем не менее, ясно одно. Большой войны против хуситов и Ирана не будет.