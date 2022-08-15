Напряженность во взаимоотношениях Китая и Тайваня росла в геометрической прогрессии, начиная с первого дня войны России в Украине. Между войной и латентным конфликтом в Азии есть прямая зависимость, а именно, «примерка» российско-украинского сценария со стороны Китая на себя. Китай немедленно вынес урок после наложенных на Россию ограничений. На то, что военная интервенция Китая до сих пор так и не случилась даже после визита Нэнси Пелоси на Тайвань и вряд ли уже случится полномасштабно, указывает множество факторов.

Чтобы понять нынешнее политическое поведение Китая стоит обратиться к совсем недавнему прошлому. Сразу после развала СССР и последующими за этим событиями, Китай, будучи до этого коммунистическим «другом и братом» Союза решил переосмыслить, в первую очередь, экономическую составляющую страны, а после, провести реформы во всех остальных сферах. Стоит ли говорить, что крах такой страны-союзника достаточно сильно напугал Китай, который опасался повторения схожего сценария у себя. Оглядываясь на прошлое СССР, китайцы смогли вынести для себя главный урок – проводить политику «ненатянутых вожжей» Дэн Сяопина в отношении как экономической сферы, так и социальной. Единственное, что оставалось под жестким надзором народной партии, так это политическая структура и государственное устройство. Но китайские политики, в том числе нынешний лидер Си Цзиньпин, который только в своей речи 2013 года откровенно назвал распад СССР «исчерпывающим уроком», были одержимы целью избежать участи своего коммунистического коллеги. Китай не просто наблюдал и учился на уже допущенных ошибках СССР, он пытался выстроить модель, при помощи которой в будущем ему не придется столкнуться с тем, с чем столкнулся СССР.

Еще обязательно стоит отметить тот факт, что Китай очень высоко ценит во внешней политике свой подход «wait-and-see» (подождать и увидеть), чтобы узнать, чем заканчивается то ли иное начатое дело или разыгрываемый сценарий для государства-зачинщика. И если, с 90-х годов до последнего момента не было явного признака проявления этого подхода, то начавшаяся война в Украине отразила эту особенность китайской политики очень хорошо. В китайской системе 36 стратагем это называется иначе: наблюдать за огнём с противоположного берега. Суть данной стратагемы такова: получение преимущества за счёт невмешательства в дела объекта, испытывающего различного рода трудности. Ослабление или устранение сразу нескольких соперников или преград чужими руками.

Дело в том, что после 24 февраля 2022 года, когда по всей территории Украины стали наноситься удары, Китай привел в боевую готовность свои вооруженные силы в акватории Бохайского залива вблизи Тайваня. Большое количество СМИ тут же запестрило заголовками о готовящейся военной операции в отношении Тайваня, мол, вот-вот, со дня на день, на фоне полномасштабной войны России в Украине, Китай точно так же начнет наступление на Тайвань. Стали делаться ставки на день начала открытой войны и реакцию мировых держав. Официальный Пекин никак не комментировал происходящее, но позже, через неделю заявил, что все происходит в рамках запланированных военных учений. Именно через неделю пошла крупная волна протеста со стороны ЕС и США против действий России в Украине, после которой последовал пакет санкций и обсуждение новых пакетов. Далее снежный ком ограничений российской экономики все больше и больше нарастал и уже вскоре транснациональные компании стали покидать Россию. «Крадущийся тигр» тут же остановился, он почуял неладное и увидел мировую реакцию на войну России, и понял, что может столкнуться с точно таким же сценарием. Чем больше наблюдал Китай за разворачивающимися событиями, тем больше понимал, что один неверный шаг способен сейчас загубить тысячи экономических проектов. Так называемая, война с Тайванем остановилась, не успев начаться. Более того, чтобы не попасть в опалу, Китай ограничил товарооборот с Россией, чтобы его компании не начали подпадать под санкции.

Есть версия, что о нападении России официальные круги Китая знали еще до начала войны. По договоренности, после начала наступления России, Китай должен был вплотную заняться Тайванем. Даже было оговорено начать операции после Олимпиады, которая на тот момент проходила в Китае, чтобы не портить праздник. Можно быть уверенным, что Китай заверили, что это операция будет настоящим блицкригом. Но все пошло не так и затянувшаяся война, поставки вооружений Украине Западом и рост числа санкций в отношении России заставили Китай отказаться от идеи полного присоединения к себе Тайваня сейчас. До такой степени, что громкие заявления официальных представителей США, недавний визит в Тайвань спикера Палаты Представителей Ненси Пелоси, который Китай называл для себя красной чертой и объявлением войны так и не заставили Поднебесную начать интервенцию. Китай «маскирует» свой ответ новыми военными учениями, но до настоящей военной операции, которая легко может перетечь в войну, дело не доходит. Слишком высоки риски и ставки, учитывая, что печальный опыт России уже второй раз перед глазами. Наилучшее сейчас для него – это выжидать.

Азербайджанская пословица гласит: одно дело глупец, другое дело — хитрец. И роль хитреца по политическому поведению в мире Китай выполняет на все сто.