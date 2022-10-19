Астрофизики Бакинского государственного университета анонсировали «расписание» наступающего полного лунного затмения.

Как сообщает #, это будет второе лунное затмение года и произойдет оно 8 ноября. Начало процесса придется на 12:02, затмение станет частичным в 13:09,

а полное затмение Луны наступит в 14:16. Максимум затмения придется на 14:59. Полное затмение закончится в 15:41, а частичное — в 17:56.

Второе полное лунное затмение 2022 года будет видно из Азии, Австралии, Северной Америки, части Северной и Восточной Европы и большей части Южной Америки.

Поскольку во время затмения Луна находится ниже горизонта, в Баку не будет видна основная фаза затмения, только в течение последних 25 минут — с 17:31 по 17:56 можно будет наблюдать полутеневое затмение на восточной стороне горизонта.

«Полутеневое лунное затмение трудно заметить, потому что затененная часть чуть тусклее, чем остальная часть Луны», — отметили ученые.