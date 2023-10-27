28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение. Оно будет наблюдаться и на территории Азербайджана.

По данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), это будет частичное лунное затмение.

Полутеневое затмение начнется в 22:01:44 по бакинскому времени, а частичное — в 23:35:18. Максимум придется на 00:14:00 29 октября. Частичное затмение завершится в 00:52:37, а полутеневое — в 02:26:19.

Астрономическое явление можно будет наблюдать в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, на северо-востоке Южной Америки, в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде. Затмение будет наблюдаться также и на территории Азербайджана.