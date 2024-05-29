Российские пограничники убрали 24 из 50 буев, установленных сотрудниками погранслужбы Эстонии для обозначения территориальных вод балтийской страны на реке Нарва, пишет Bloomberg.

«Мы подойдем к этому инциденту трезво, взвешенно», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она при этом добавила, что Россия использует проблемы на границе для создания страха и беспокойства.

Граница по реке Нарве стала предметом спора в начале 2024 года, когда Россия заявила, что не согласна с расположением половины из 250 буев, установленных Эстонией, напоминает эстонская погранслужба. Плавучие маркеры используются для навигации лодок.

Демаркация речной границы произошла на фоне скандала, связанного с опубликованным накануне на портале правовых актов постановлением правительства о расширении территориальных вод России в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией. Документ, разработанный Минобороны, вызвал бурную реакцию у европейских стран. Так, МИД Латвии назвало постановление «спланированной провокацией с целью эскалации» для «запугивания соседних стран». «Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, которая требует адекватного и жесткого ответа», — сказал, в свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала Россию соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, регулирующую вопросы береговых линий и территориальных вод, и связала решение Москвы с «гибридными» операциями.

Уже скоро проект постановления правительства о пересмотре географических координат госграницы исчез с портала нормативных актов. В МИД РФ заявили, что планов менять границы России в Балтийском море «не было и нет».

Если нет, то зачем тогда всё это делается, все эти действия, похожие на намеренные провокации? С какой целью, в расчете на какую реакцию соседей из НАТО? Это проверка на слабость, на готовность адекватно ответить?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Эстонский политолог Пеэтер Тайм:

— Поскольку я родом из второго по величине города Эстонии – Тарту, могу сказать, что в советское время рядом с ним находился один из самых больших военных аэродромов северо-запада СССР. Этот стратегический объект был чуть ли не больше самого города. Так вот, в 70-е ходили слухи, что идут обсуждения о переносе этого аэродрома, поскольку своим грохотом он очень мешал жителям Тарту. И якобы ответ советского военного руководства был таким – дешевле будет весь город Тарту переселить куда-то. Так вот, в последнее время я думаю, что вместо того, чтобы тратить огромные деньги на защиту нашей страны от возможной агрессии России, дешевле было бы «перенести» куда-нибудь всю Эстонию. Подальше от этого взбесившегося, придурочного соседа.

И вот эта последняя новость, которую вы приводите, хорошее свидетельство тому, что мы имеем дело со спятившей страной, которая, к сожалению, больше многих европейских стран вместе взятых. То есть, мы не можем в этом сумасшествии вести себя как на равных – мы постоянно должны ходить по этой пресловутой красной линии и бояться эскалации.

Мы не хотим поддаваться провокациям, поэтому ведем себя очень осторожно. Это один аспект. А второй – это показывает абсолютную деградацию российского государства. Даже в диктатурах есть бюрократия, и это способ держать под контролем функционирование государства и его аппарата. А этот свежайший пример вывешивания на сайте одного ведомства РФ какой-то придурковатой и провокативной идеи о смещении государственных границ где ни попадя, показывает, что там уже и бюрократии как таковой не существует. То есть, вся жизнь государственная там происходит по каким-то дурацким шуткам и понятиям. Потому что, если даже ты хочешь начать войну, агрессию, все-таки должна соблюдаться какая-то бюрократическая процедура. Всё должно проходить какой-то круг согласования, чтобы все ведомства страны четко знали, что происходит и каковы планы. А здесь мы видим, что просто кто-то решил – а давай закинем такую глупую идейку, по приколу. Устроим стёб. Такое ощущение, что более двух лет, что идет война, российское руководство занимается идиотскими шуточками над всем миром, попутно издеваясь и над своим народом. Типа, посмотрим, как отреагируют. И вот на последнюю их «идею» мировое сообщество отреагировало весьма болезненно. И они, как мы видим, сейчас попритихли. То же самое было и с буями – просто украли их с речки, и теперь ждут, какой будет реакция эстонцев.

Политический аналитик, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт (Вильнюс):

— Мое глубокое убеждение в том, что угрозы Кремля, которые потом исчезли со всех официальных сайтов – это часть гибридной ползучей агрессии против стран НАТО прежде всего, которую режим Путина ведет уже не первый год. Эта акция стоит в том же ряду, что и глушение сигнала GPS над Балтийским морем или кибератаки на правительственную и банковскую инфраструктуру стран Балтии. Мне кажется, что в этом конкретном случае Россия опять проверяла реакцию Запада и, прежде всего, конечно, государств Балтийского моря на угрозы.

Более того, мы знаем, что российские пограничники самочинно убрали несколько буев, которые демаркировали фарватер на реке Нарва между Эстонией и РФ, и мое глубокое убеждение заключается в том, что по каким-то официальным, но, наверное, закрытым каналам связи, Москва получила очень недвусмысленное предупреждение о том, что будет в том случае, если границы будут пересмотрены в единоличном порядке. Я, кстати, абсолютно убежден, что такого рода вещи никто не стал бы терпеть, и в случае попытки переставить пограничные буи мы могли бы ожидать просто реальные боестолкновения береговой охраны стран НАТО с российскими пограничниками. Путин, очевидно, получил уведомление, что на любую эскалацию он получит достойный и, возможно, даже более мощный ответ, чем то, что делает Россия. Поэтому эти угрозы внезапно исчезли из публичного пространства.