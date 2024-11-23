Уже ни у кого не вызывает сомнений, что Владимир Путин хочет вернуть Россию в число великих держав на международной арене. Любыми средствами. Он того и не скрывает, это его конечная цель. Украина же лишь этап на том пути.

Противостоят из последних сил ему развитые западные страны, да и то не все. Неуверенные в своей силе государства, в основном из бывшего социалистического лагеря, даже будучи членами НАТО, выстроились в ряд, чтобы вновь лечь под российскую империю. Из последних сил сопротивляются тому хлебнувшие вдоволь крови страны Прибалтики, Польша и северные соседи России.

Из опасений за свою страну оправдывают методы России лидеры Венгрии и Словакии, стремящиеся к власти правые популисты в Германии, Австрии, Франции, Чехии. А теперь Румыния и Болгария записались в кандидаты для установления пророссийского авторитарного режима.

В ближайшие недели румынские избиратели трижды придут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента и парламент. Это будет итогом поляризующей кампании, в которой основные партии представляли выбор между стабильностью и экстремизмом.

Более дюжины кандидатов борются за право стать следующим президентом Румынии и перед первым голосованием, которое состоится в воскресенье, набирает популярность кандидат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джорджа Симиона, прорвавшийся на второе место в опросах.

Ситуация в Румынии, долгое время считавшейся, в отличие от Венгрии, Словакии и Болгарии, надежным союзником НАТО в Восточной Европе и страной, которая в основном играет по правилам ЕС в этом регионе, может измениться. Симион пообещал занять более жесткую позицию в Брюсселе и защищать национальные интересы Румынии — даже если это означает отказ от законов ЕС.

Если его изберут, он присоединится к растущему хору жестко правых лидеров в блоке, что еще больше нарушит баланс между основными партиями и центристской политикой в высшем органе ЕС, принимающем решения.

Правда, победа любого другого кандидата в президенты будет означать преемственность во внешней политике страны. Два кандидата, которые получат наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который состоится 8 декабря.

1 декабря также пройдут парламентские выборы, которые определят, какая партия или партии возглавят правительство Румынии на ближайшие четыре года.

Официально все кандидаты в президенты выступают за ЕС, НАТО и поддерживают Украину, а не Россию. Тем не менее, Симион пообещал в случае избрания приостановить военную помощь Украине и поддержать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Дональда Трампа, даже если это будет означать, что Киев пойдет на территориальные уступки. Другие кандидаты в президенты также признали, что Украина не сможет добиться мира, не отдав России часть территории.

Опросы показывают, что перед первым туром президентских выборов лидирует нынешний премьер-министр и лидер левоцентристской Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку, его поддерживают чуть более четверти избирателей. Симион занимает второе место с 19%, от него несильно отстает лидер центристского либерального Союза «Спасем Румынию» Елена Ласкони.

В Болгарии же есть реальная угроза парламентаризму и риск установления пророссийского авторитарного режима. Аналитик Deutsche Welle Георгий Лозанов уделяет внимание особой роли прокремлевского президента Румена Радева, который «никогда не позволяет себе встать плечом к плечу с нашими стратегическими партнерами в их санкциях и критике Путина, не связывает нашу национальную безопасность с НАТО, не говоря уже о том, чтобы указывать на Россию как на главную угрозу для нее». Он указывает на опасность того, что «диктатура может быть импортирована извне, добровольно, нашими же голосами, путём возвращения Болгарии в старую зону влияния, которую в Москве называют «новым мировым порядком».

Другой известный политический эксперт Момчил Дойчев (factor.bg) поддерживает ту же мысль: «С 2020 года в Болгарии начался решающий этап реализации «плана Решетникова» (генерал СВР, принимавший участие в приведении Румена Радева к власти) по ликвидации демократии в Болгарии и возвращению нас в «русский мир». Этот переворот вступил в решающую фазу после последних досрочных парламентских выборов, которые уже привели к политическому хаосу – предвестнику реставрации или возрождения диктатуры. Он бесформенный, неявный, но совершенно реальный».

Еще один обозреватель – Огнян Минчев, пишет Радио Свобода, заявляет: «Мы рискуем крахом парламентаризма и установлением прокремлевской диктатуры… Тридцать пять лет назад чудесным образом закончился период полувекового кремлевского колониализма в Болгарии. Но закончился наполовину, а наполовину остался».

Вопрос: присоединятся ли Румыния и Болгария к глобальному сдвигу в сторону ультраправых и пророссийских сил? Наблюдаем…