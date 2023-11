Не вызывающая никакого сомнения реальность заключается в том, что мировая геополитика завязана на Соединенных Штатах Америки – самой могущественной державе мира, о чем напомнил оси зла, в частности России и Ирану, развязавшим кровопролитные военные конфликты в центре Европы против Украины и на Ближнем Востоке против Израиля, министр обороны Штатов Ллойд Остин, назвав свою страну самой мощной в мире и способной выполнять свои обязательства перед союзниками, на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом в Израиле 13 октября.

И, бесспорно, от личности того, кто занимает Овальный кабинет Белого дома, зависят судьбы государств и континентов. Поэтому в странах с недемократическими режимами, особенно в России, увязшей в украинской войне без шансов на победу и даже выживание при поддержке Украины глобальным миром, с придыханием следят за ходом президентской гонки в оплоте демократии. Вставшего грудью на защиту Украины от России, Израиля от ХАМАС, то бишь Ирана, Тайваня от Китая президента США Джо Байдена однозначно не хотят видеть повторно в президентском кресле лидеры этих автократий. Поэтому Росссия задействовала все свои проксисилы для оказания влияния на президентские выборы в США.

И уже устами одного из претендентов на президентский пост молодого выскочки, республиканца Вивека Рамасвами заговорил Кремль, отчаянно нуждающийся в приходе в Белый дом более лояльного к себе и договороспособного политика. Как и в 2016-м и в 2020-м годах с этой целью Москва задействовала все рычаги влияния, включая леволиберальную прессу (The Washington Post, The New York Times, CNN) и политиков.

Президентские выборы состоятся через год и, похоже, схватка состоится знатная, и не только между республиканцами и демократами, но и внутри самих партий за место единого кандидата. Достаточно назвать имена скандально известных республиканцев Дональда Трампа и Вивека Рамасвами. Подтверждение тому зритель получил лицезрея третьи телевизионные первичные дебаты республиканцев — Никки Хейли и Вивек Рамасвами несколько раз сошлись в схватке, а по окончании даже не пожали друг другу руки. В дебатах принимали участие Рон Десантис, Никки Хейли, Вивек Рамасвами, Тим Скотт и Крис Кристи, Трамп в очередной раз проигнорировал их, заслуженно опираясь на огромный разрыв со своими конкурентами по результатам национальных опросов — экс-президент лидирует со средним показателем 56,5%, за ним следуют губернатор Флориды ДеСантис (13,9%), экс-посол ООН Никки Хейли (9%), экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи (2,9%) и сенатор Тим Скотт (2,2%). Поскольку праймериз в США нет, а голосование проходит в каждом штате отдельно, то более значимыми являются соответствующие местные опросы. Но даже в Айове, например, картина лишь незначительно отличается. В среднем, по данным портала Fivethirtyeight.com, Трамп набирает 45,6%, ДеСантис – 17,1%, а Хейли – 13,9%. Претенденты борются за позицию после Трампа и наибольшими шансами обладает с учетом своего опыта и авторитета грамотного политика Никки Хейли.

В вопросах международной политики на фоне своих оппонентов профессиональный политик с большим стажем Хейли выглядела на дебатах блистательно. Агрессивную реакцию она проявила, когда предлагающий отдать России оккупированные части Украины Рамасвами заявил, что он не будет поддерживать Украину в ее войне против российских оккупантов, «Путин и председатель КНР Си слюной исходят от перспективы того, что такой человек станет президентом», – буквально закричала она в микрофон и указала в сторону своего оппонента, что вызвало аплодисменты аудитории. 500 000 человек погибли из-за Путина, поэтому нельзя просто перестать его поддерживать, заявила Хейли, назвав Путина «бандитом».

Однако, несмотря на свою популярность, шансы Хейли, да и других республиканцев, на кандидатство в президенты при не сошедшем с гонки Трампе мизерны. Весьма сомнительны с учетом результатов обнародованного 5 ноября газетой New York Times социологического опроса и шансы действующего президента. Выяснилось, что в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, где, скорее всего, решится исход президентских выборов будущего года, Джо Байден отстает от Дональда Трампа на четыре пункта. Причем потеря Байденом популярности в тех самых штатах, где он взял верх на выборах три года назад, выглядит не случайным перепадом настроений американцев. От него отвернулись, если верить опросу, ключевые группы избирателей — молодежь, средний класс, живущий в пригородах, ряд меньшинств, в частности мусульманское население и афроамериканцы из-за его позиции по Палестине. И отвернулись именно от него, потому что, согласно тому же опросу, любой другой кандидат от демократов одержал бы победу над Трампом с перевесом в восемь процентов. При этом Дональд Трамп является самым желанным соперником для Джо Байдена, потому что другой среднестатистический республиканский кандидат опережает Байдена на пятнадцать процентов в индивидуальном противостоянии.

Иными словами, если Байден и Трамп будут номинированы в президенты своими партиями, американцам придется делать выбор между двумя непопулярными политиками, пишет Радио Свобода, которых большинство американцев не хотели бы видеть в роли кандидатов в президенты. 63 процента американцев негативно относятся к Дональду Трампу, 56 – к Джо Байдену.

После появления опроса New York Times прозвучали первые громкие публичные призывы к Джо Байдену отказаться от борьбы за номинацию в президенты, уступив место более молодым кандидатам, способным победить Трампа. Причем призывы прозвучали и слева – из уст видного демократа бывшего ближайшего советника президента Обамы Дэвида Аксельрода, и справа – в виде редакционной статьи газеты Wall Street Journal, редакционная коллегия которой не является поклонницей республиканца Дональда Трампа. Считается, что Байдену трудно будет одолеть Трампа, а экс-президент будет неконкурентоспособен против иного кандидата от демократов за исключением непопулярного вице-президента Камалы Харрис. Дважды выступал с пропалестинской позицией и сам Обама, что дает основания полагать, как считает известный политический эксперт Андрей Пионтковский, их кандидатом является супруга экс-президента Мишель Обама – достаточно грамотный юрист, уже дважды прошедшая через горнило выборов, правда в качестве спутницы супруга, уже побывавшая в Белом доме и хорошо знакомая с политической кухней США.

И в этой ситуации перед Джо Байденом, согласно Пионтковскому, открывается исключительная возможность добровольно сойти с президентской гонки для решения более глобальной задачи и вписать свое имя золотыми буквами в мировую историю как политика, победившего мировое зло.

А в памяти американцев остаться успешным президентом, за три года добившимся принятия нескольких законов, близких сердцу демократов, оставившим американскую экономику в хорошей форме, безработицу на низком уровне, заработки – на высоком. И ушедшим, чтобы сосредоточить свои усилия для выполнения задачи, определяющей судьбу человечества на многие десятилетия.

Величайшей мудростью был бы отказ от участия в выборах и использование оставшегося года на посту президента для слома оси зла Китай-Россия-Иран, завершения войны в Украине с выдворением агрессора из страны, уничтожения и искоренения ХАМАС и Хезболлы без оглядки на мусульманского, афроамериканского и леволиберального избирателя, завершения достижения Авраамовских соглашений на Ближнем Востоке. Ведь решение задачи совместить победу на президентских выборах в США при поддержке мусульманского населения с поддержкой Израиля в его войне с ХАМАС кажется невыполнимой, а суета президентских выборов отвлекает Байдена от выпавшей на его долю громадной исторической миссии.

Победа над мировым злом, решение задачи вселенской значимости стоит эфемерного второго срока в Овальном кабинете.