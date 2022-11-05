Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Партия марихуаны имела вес 32 тонны и ее объем был эквивалентен примерно 1,1 млн растений. Наркодельцы сушили эти растения, расфасовывали их и отправляли в разные регионы Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

«Это самый большой тайник расфасованной марихуаны, когда-либо найденный в Испании или за границей», — говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

Во время проведения операции было задержано 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет – девять мужчин и 11 женщин. Задержания проходили на ряде ферм и предприятий по всей Испании – Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии. Все эти лица работали в рамках соглашения под общим названием «Сады».