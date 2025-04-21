Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотической марихуаны.

Как сообщает пресс-служба МВД, операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в Уджарском районе.

Полиция задержала ранее судимого 33-летнего Орхана Халилова. В автомобиле, пассажиром которого был Халилов, было обнаружено более 9 кг марихуаны.

По словам задержанного, он получил наркотики по наводке гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием. Халилову поручили доставить наркотики по разным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.