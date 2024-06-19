Правоохранительные органы Каталонии пресекли деятельность крупной преступной сети, которая ввозила в регион гашиш из Марокко морским путем.

Как передает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе местной полиции.

По ее информации, были задержаны 40 подозреваемых в причастности к наркоторговле. В ходе операции стражи порядка изъяли более 18 тонн гашиша, стоимость которого на черном рынке может достигать €36 млн. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали огнестрельное оружие.

Расследование продолжалось около девяти месяцев.