Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

«Все, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС — это одно из крупнейших преступлений государства — террориста», — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что сегодня зафиксированы очередные «прилеты» российских снарядов по территории АЭС в непосредственной близости от ее объектов.

«Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-то там условий. Все в мире должны реагировать немедленно, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность», — сказал глава государства.

По его словам, Украина подчеркивает это на всех уровнях.

«Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и полноценного восстановления контроля Украины над ситуацией на станции гарантируют восстановление атомной безопасности для всей Европы», — подчеркнул Зеленский. (УНИАН)