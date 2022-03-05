Внимательный читатель может спросить: почему мы так много времени уделяем процессам в Украине? Сразу заметим, что причина довольно простая. Дело в том, что эти процессы будут иметь весьма определенные, даже довольно серьезные последствия не только для Азербайджана, вообще, для всего постсоветского пространства – причем, в обоих случаях, т.е. и в случае поражения, и в случае победы России.

Если в этом процессе Россия победит, это приведет к серьезным геополитическим последствиям для всего постсоветского пространства. Мы не раз отмечали, что после победы в Украине Россию трудно будет остановить – за этим, наверное, последуют оккупация Грузии и Молдовы, потому что последние также стремятся стать членами ЕС и НАТО. Вместо этого, Москва заставит новые республики стать членами ОДКБ и Евразийского Союза. Возможно, и мы окажемся перед выбором: и нам предложат стать членом ОДКБ и Евразийского Союза.

В случае поражения России будет заметное «евро-оживление»: многие захотят иметь тесные отношения с ЕС и НАТО. Европейское пространство заметно расширится, постсоветские страны станут более свободными. Даже центрально-азиатские государства получат дополнительный импульс независимости и суверенитета. Заметим, что даже в эти трудные дни они не забываются. На днях государственный секретарь США провел онлайн – саммит с участием министров иностранных дел этих стран, чтобы выяснить их отношение к украинским событиям. С ними обсуждались и перспективы двухсторонних отношений. Дело в том, что США намереваются открыть военные и логистические базы в этих странах.

Пока же мы наблюдаем отдельные моменты «евро-потрясения». Продолжается война между Украиной и Россией. Страны ЕС и НАТО каждый день принимают новые санкции против России и выражают поддержку Украине. На днях стало известно, что Киев стал кандидатом в члены ЕС. Это конечно заметный шаг вперед, хотя многие эксперты иронизируют по этому поводу – якобы это довольно запоздалый шаг.

Они конечно, частично правы. Теперь Украина в военном плане оставлена европейскими государствами. Но каждый день войны обходится России более двадцати миллиардов долларов, и тут не маловажную роль играют санкции, принятые против России. Тут еще раз следует отметить, что молниеносная война против Киева не получилась.

Вернемся к последнему решению ЕС. Эту войну можно назвать войной за независимость Украины. Пока Москва не считается с суверенным правом Киева выбирать себе союзников и партнеров. Понятное дело, что, если в этой войне выиграет Киев, он станет членом НАТО и ЕС. В противном же случае, все будет наоборот – сперва придется с помощью санкций поставить на колени Россию, а потом уже думать о членстве постсоветских стран в ЕС и НАТО.

Понятно, что для этого потребуется время. Советская оккупация продлилась 70 лет. Сколько продлится путинская оккупация? Пока на этот вопрос однозначно ответить трудно. Все зависит от того, насколько солидарны будут европейские государства, вообще, весь прогрессивный мир.

Тут следует заметить, что теперь Россией попираются не только права постсоветских стран, вообще, все международное право. Это не должно оставаться незамеченным прогрессивными государствами и институтами, потому что подобное может стать в некотором смысле прецедентом. Чтобы этого не было, все должны поддержать правое дело Украины, т.к. только так можно положить конец международному волюнтаризму и агрессии. Да, только так можно покончить с вседозволенностью в международной сфере…