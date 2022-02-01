«Рамиз Мехтиев должен уйти с поста президента НАНА».

Об этом АПА сказал главный директор Института истории НАНА, доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров.

Он отметил, что с избранием Рамиза Мехтиева на пост президента Национальной Академии Наук Азербайджана в октябре 2019 года Академия вступила в самый неудачный период своей истории: «Академия не была реорганизована в соответствии с современными тенденциями развития науки, наоборот, стала бюрократизироваться. А самое главное, проявилась некомпетентность в сфере управления академической наукой».

По его словам, Рамиз Мехтиев не смог организовать эффективную деятельность академии в соответствии с требованиями пандемических условий, злоупотребив ситуацией, попытался укрепить личную власть.

«Роль институтов, входящих в систему НАНА, можно сказать, сведена к минимуму. Серьезный удар был нанесен и научному потенциалу азербайджанской науки, сформировавшемуся за длительный период. Одна часть перспективных ученых покинула академию. Самый верный путь, чтобы не допустить дальнейшего углубления кризиса возглавляемой им академической системы, это — уйти с занимаемой должности», -сказал он.