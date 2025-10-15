Рамиз Мехтиев будет исключён из правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Об этом AПA заявил председатель Совета ветеранов ПЕА Ариф Рагимзаде.

Ариф Рагимзаде отметил, что в ближайшие дни состоится заседание соответствующих органов партии по этому вопросу: «Рамиз Мехтиев не может оставаться ни членом ПЕА, ни членом Совета ветеранов партии. Человек, признанный виновным, не может оставаться в рядах партии».

Отметим, что вчера Сабаильский районный суд Баку вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению суда, Рамиз Мехтиев, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, на время следствия заключён под домашний арест сроком на 4 месяца.

В практике известны случаи, когда лица, обвинённые в тяжких преступлениях, лишались своих должностей и государственных наград.

Юрист Шамиль Пашаев сказал АПА, что Рамиз Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжких преступлений: «Учитывая обвинение Рамиза Мехтиева в особо тяжком преступлении, общественную угрозу, характер деяния и личность Мехтиева, возможно избрание судом меры пресечения в виде отстранения от исполнения должностных обязанностей согласно статье 172 Уголовно-процессуального кодекса».

Юрист отметил, что, кроме того, учитывая, что Рамихз Мехтиев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, суд может признать необходимым лишение Мехтиева почётных званий и государственных наград: «В таком случае суд принимает решение о направлении Президенту представления для лишения наград и званий».

Пашаев также отметил, что по наградам, присвоенным другими государственными органами, решение о лишении принимает непосредственно суд.

Рамиз Мехтиев награждён орденами «Истиглал», «Шохрат», «Шараф» и орденом Гейдара Алиева.

Он также является действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, действительным государственным советником и членом Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).