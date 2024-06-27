В ближайшее время внешняя политика Франции может вступить в период неопределенности и даже турбулентности, который рискует поставить под сомнение международные обязательства, взятые президентом Эммануэлем Макроном, особенно касающиеся поддержки Украины в войне против России, и его заявки на европейское лидерство в противостоянии с Москвой.

Опрос Ifop, проведенный 24 июня, в преддверии внеочередных выборов в парламент, инициированных пошедшим ва-банк Макроном, подтвердил лидирующие позиции партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 36%, за которой следует левый альянс «Новый народный фронт» с 29,5 %. Проевропейская центристская группировка самого Макрона застряла на третьем месте с 20%.

Эммануэль Макрон — один из самых ярых сторонников вступления Украины в НАТО, обещавший создать коалицию военных инструкторов для обучения вновь мобилизованных новобранцев на территории Украины и отправить в страну французские истребители Mirage 2000-5, может стать в дипломатических делах незначительной фигурой, которую затмевает евроскептическое или натоскептическое правительство, состоящее из партий, исторически связанных с Россией, пишет The Economist.

23 июня группа из 170 (анонимных) французских дипломатов заявила газете Le Monde об особой опасности победы правых: «Наши противники воспримут победу крайне правых как ослабление Франции и приглашение к вмешательству в нашу национальную политику, к агрессии против Европы, в том числе в военном плане».

И хотя лидер французских ультраправых в партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла, имеющий все шансы после выборов в парламент получить пост премьер-министра, попытался заверить европейских союзников в своей приверженности Украине и готовности противостоять России в случае получения должности, и не ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международной арене, и «наносить ущерб нашему авторитету во время войны у дверей Европы», он обозначил «красные линии» для своего правительства, которые не пересечет.

«Хотя я выступаю за продолжение поддержки Украины материально-техническими средствами и оборонным вооружением, моей красной линией остаются ракеты большой дальности или любая военная техника, которая может привести к эскалации, под этим я подразумеваю все, что может напрямую поразить российские города», — сказал он Reuters.

Барделла сказал, что отправка французских войск в Украину также будет запрещена.

То есть, воцарение в кресле премьера в случае поражения партии Макрона на выборах Барделлы означает срыв всех обязательств, взятых на себя Макроном — поставок дальнобойного оружия, истребителей «Мираж», французских военных специалистов в Украину. Да и на лидерство Франции в противостоянии с агрессивной Россией можно наложить жирный крест.

Правда, как президент, Макрон останется ответственным за оборону и внешнюю политику даже с «Национальным объединением» у власти, но ему потребуется поддержка парламента для финансирования любой помощи Украине в следующем бюджете, который должен быть принят осенью.

«Национальное объединение» также может заблокировать или отложить любые будущие поставки оружия, поскольку они требуют одобрения премьер-министра и соответствующих министров.

Учитывая это, министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что ввиду частой смены позиции по Украине партии Марин Ле Пен, слова Барделла о помощи в обороне могут быть открыты для интерпретации. Поэтому, «если «Национальное объединение» меняет свое мнение по Украине», то надо сделать это уже сейчас.

По его словам, поставка ракет дальнего радиуса действия или гаубиц — это самое меньшее, что Франция может сделать для Украины, чтобы защитить свою собственную безопасность перед лицом угрозы, которую представляет Россия.

В преддверии выборов французские ультраправые должны избегать расплывчатых нарративов в отношении России и ради безопасности самой же Франции пересмотреть позицию по Украине.

Видимо потому и прозвучало заявление Барделла, что РФ представляет угрозу. «Я рассматриваю Россию как многомерную угрозу как для Франции, так и для Европы» – сказал политик.

По его словам, сегодня РФ бросает вызов французским интересам и делает это месяцами и годами в «нашей исторической сфере влияния» в Африке, в Черном море и на заморских территориях страны. «Я буду чрезвычайно бдительным к любым попыткам вмешательства со стороны России, а также со стороны любых других государств или сил в мире», – отметил Барделла.

А если к этому добавить тот факт, что недавно партия «Национальное объединение» удалила часть оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО, то можно констатировать очередной финт в сторону, что характерно партии Ле Пен в последнее время в зависимости от политической конъюнктуры.

Помогут ли очерченные Барделла «красные линии» по Украине с одновременными жесткими высказываниями о прежнем друге России, получить большинство на выборах в Национальную ассамблею, станет ясно уже в ближайшее время. При этом, не стоит забывать, что обещания, данные в ходе предвыборных кампаний, и деятельность в случае прихода к власти, не всегда совпадают. Весьма возможно, что Барделла будет союзником Макрона, а потом и его преемником. Ведь интересы Франции прежде всего, и путь к ее безопасности простирается не через дружбу с Москвой.

И окажется, что «мавр сделал свое дело, мавр может уйти»…