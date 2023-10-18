В Азербайджане будет создан Центр управления и координации полетов беспилотных летательных аппаратов.

Это нашло отражение в новом законопроекте «Об авиации», который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Физическое лицо, выполняющее обязанности, связанные с эксплуатацией беспилотного летательного аппарата, и осуществляющее дистанционное управление беспилотным летательным аппаратом во время полета, будет пилотом (оператором), осуществляющим дистанционное управление беспилотным летательным аппаратом.

Системы беспилотных летательных аппаратов будут считаться оборудованием для беспилотного летательного аппарата и его дистанционного управления.

В Азербайджане возможно производство гражданских БПЛА.

Проект также предусматривает определение общих требований к эксплуатации систем гражданских беспилотных летательных аппаратов.