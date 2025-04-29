Создано публичное лицо юридического права «Центр по уходу за бездомными животными», подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Утверждены Устав и структура публичного юридического лица «Центр по уходу за бездомными животными».
Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку. (report)