Создано публичное лицо юридического права «Центр по уходу за бездомными животными», подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Утверждены Устав и структура публичного юридического лица «Центр по уходу за бездомными животными».

Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку. (report)