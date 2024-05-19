Анкара находится в тесной координации с Тегераном и готова оказать любую поддержку в связи с жесткой посадкой вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы глубоко опечалены тем, что президент Ирана, мой брат Эбрахим Раиси и его чиновники попали в катастрофу. Мы внимательно следим за инцидентом, находимся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку», — написал он в X (ранее Twitter).

Он также выразил надежду на то, что «в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента» и сопровождавших его чиновников.