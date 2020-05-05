Europe Shine A Light: Евровидение не оставит своих фанатов без шоу

Как известно, в этом году Европа впервые за всю историю песенного конкурса «Евровидение» осталась без победителя. Евросонг пришлось отменить по причине пандемии Covid-19, как и многие другие крупные мероприятия.

Но оставить многочисленных фанатов конкурса без праздника организаторы не смогли: 16 мая в день финала конкурса состоится двухчасовое музыкальное шоу «Eurovision: Europe Shine A Light», которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами.

Как сообщает #, в Азербайджане концерт будет транслироваться по Общественному телеканалу (İTV).

Ожидается, что прямая трансляция также будет доступна на официальном канале Евровидения в YouTube. Это будет четвертый раз, когда организатор конкурса — Европейский вещательный союз проведет специальное шоу, организованное под брендом Евровидения. Ранее были шоу, посвященные 25-й, 50-й и 60-й годовщинам конкурса.

Шоу «Europe Shine A Light», лишенное соревновательной составляющей, станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме.

Кроме того в рамках шоу все участники «Евровидения» — 2020, находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Ведущими этого шоу станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Организаторы призывают всех поклонников конкурса не пропустить это событие и петь вместе с участниками концерта.

На шоу прозвучат все песни, выбранные для участия в евроконкурсе этого года. Избранница Азербайджана на евросонг – 2020 Самира Эфенди исполнит в ходе шоу свою конкурсную песню «Клеопатра».

А накануне, 8 мая в 19:00 певица выступит с домашним концертом в прямом эфире, также на YouTube канале «Евровидения». Помимо хитов из собственного репертуара, она исполнит свой конкурсный трек – «Клеопатра». На днях певица поделилась с поклонниками информацией о том, что количество просмотров клипа на эту песню перевалило за 4 миллиона.

«Евровидение» в традиционном формате состоится уже в 2021 году. Организаторы оставили за странами-участницами право самостоятельно выбирать представителя на конкурс. Но, если страна все же решит отправить на предстоящий конкурс артиста, который должен был выступать в этом году, нужно будет изменить конкурсную песню.

Азербайджан уже объявил том, что оставляет право участие в конкурсе 2021 года за Самирой Эфенди, для которой будет написана новая песня.