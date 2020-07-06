Еще 16 лет в Кремле и…

На прошлой неделе голосование по новым поправкам в действующую Конституцию Российской Федерации наконец-то завершилось.

Обсуждения поправок начались, как только было объявлено намерение российского президента и правительства по этому поводу и, конечно же, как только был объявлен текст поправок.

Сейчас все это осталось позади, и в России, как всегда, все довольны итогами работы – и голосующая масса, и те, кто подсчитывают и принимают голоса любимого народа.

Главным же выводом из всего этого процесса стало то, что действующий президент Владимир Путин теоретически может еще на два срока выдвинуть свою кандидатуру в президенты Российской Федерации, а это значит, что нынешний глава страны может еще шестнадцать лет хозяйничать в главном политическом здании нашего северного соседа, т.е. в Кремле.

Наверное, даже, скорее всего, так и будет, потому что в политической и социальной практике таких авторитарных государств, как Россия, по-другому не бывает: тут, если имеется какая-то теоретическая возможность сделать, осуществить что-то, это на сто процентов сбудется, потому что возможности в таких странах случайным образом не появляются, их создают, как правило, сами власть имущие, чтобы при первой же возможности ими воспользоваться…

Что же касается самого обычного, среднестатистического российского гражданина или же избирателя, есть такое очень известное выражение: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Соответственно, каждый народ достоин той политической системы, в которой живет.

Признаться, нам это политическое изречение не очень-то нравится, потому что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд, т.к. в политической практике были и такие случаи, которые явно отрицали подобные суждения.

Например, в свое время были Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика – одна из них была вполне свободной страной и развивающим, процветающим государством, а другая считалась колонией СССР, хотя в обоих государствах проживали одни и те же немцы, т.е. представители одного и того же народа. И сейчас есть Южная и Северная Корея – и в этих государствах проживают опять же представители одного народа. Поэтому спрашивается: какого правительства достоин корейский народ?..

Но все-таки полностью или окончательно отбросить тезис о соответствии народов и политических систем также неуместно, потому что есть довольно много примеров, подтверждающих его. Понятно, что к этим примерам относятся и народы Российской Федерации, все правители которой оказываются незаменимыми и «избранными» — российский народ, как правило, не представляет собственную жизнь и даже судьбу своего государства после них.

Но на практике каждый раз происходит обратное: правители-долгожители уходят, а народ и страна остаются. И остаются не просто так, а живут и трудятся в более нормальных условиях. С государством и страной также никаких особых катаклизмов не происходит, если, конечно, не забывать про такие исключения, как распад СССР и крушение коммунистической империи, что встречается в судьбе почти каждого крупного, т.е. империалистического государства…

Немаловажным является и такой вопрос: если правление господина Путина продлится еще на 16 лет, как оно отразится на судьбе бывших советских республик? Имперские амбиции современной России всем известны, и хорошо знаком всем стиль политического управления ее президента, т.е. уважаемого Путина.

Не совсем исключаются новые притязания России на территории бывших советских республик, например, Казахстана, т.к. российские политологи не раз указывали на огромные территории этой постсоветской страны. Безусловно, в подобных гипотезах имеется определенная логика. Страны Центральной Азии еще не сделали окончательный геополитический выбор и, если когда-нибудь они захотят интегрироваться в западную экономическую и, тем более, в военно — политическую систему, то могут повторить судьбу Украины или Грузии, хотя в ближайшие 16 лет такое вряд ли случится, если, конечно, не считать то обстоятельство, что США могут серьезно взяться за транс-каспийский энергетический коридор.

Пока же наиболее вероятным и перспективным региональным геоэкономическим проектом является, конечно, Шелковый путь, что также вызывает не очень – то позитивные чувства у политиков и дипломатов нашего северного соседа…

Что же касается самых ближайших перспектив нашей нагорнокарабахской проблемы, и тут все почти понятно: Владимир Путин вот уже 20 лет находится у политического руля нашего северного соседа, и за это время нам не удалось добиться серьезных изменений в процессе решения конфликта.

Продолжение существующего положения – пожалуй, наиболее вероятный сценарий и при дальнейшем правлении Путина, потому что карабахский конфликт весьма удобный и удачный рычаг, с помощью которого кремлевским политическим деятелям, в первую же очередь, президенту Путину удается регулировать баланс геополитических устремлений на Южном Кавказе. Азербайджан, конечно, может положить конец всему этому и выйти за пределы российских сценариев, но тогда ему придется всерьез подумать об одном: как же силой, т.е. исключительно военными или силовыми способами, вернуть свои оккупированные территории?..