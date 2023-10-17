У президента РФ Владимира Путина в настоящий момент «нет и быть не может» политических конкурентов в России, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение — хотя я вряд ли имею право его говорить — но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Песков говорил об «очевидной» победе Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах президента, поскольку никто не сможет с ним конкурировать. «Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», — отмечал пресс-секретарь президента. Он заверял, что Путин пользуется «абсолютной поддержкой населения».

В 2024 году заканчивается четвертый президентский срок Путина. В июле 2020 года президент предложил внести поправки в Конституцию РФ, которые предоставили ему возможность занимать свой пост до 2036 года.

71-летний Путин, руководящий государством с 2000 года, еще не объявлял об участии в выборах президента в 2024 году, но, как рассказывали источники «Коммерсанта», он планирует сделать это 4 ноября на открытии выставки-форума «Россия». (moscowtimes.ru)