В Кремле не считают проблемой переговоры с движением ХАМАС, которое совершило крупнейшую более чем за 70 лет атаку на Израиль и признанное террористическим в западных странах. Об этом на брифинге в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами [израильско-палетинского конфликта]», — сказал Песков, комментируя состоявшийся накануне визит представителей ХАМАС в Москве, который МИД Израиля назвал «неприличным шагом».

Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в российскую столицу для переговоров как оказание поддержки терроризму и зверствам ХАМАС, говорилось в заявление ведомства.

По словам Пескова, несмотря на контакты с ХАМАС, в Москве рассчитывают на «продолжение диалога» с Израилем. При этом у представителей движения «нет кремлевской программы», заверил он: «Накаких контактов с Кремлем нет».