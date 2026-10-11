Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект о запрете любых закупок российской нефти. Об этом в соцсети X сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик. По его словам, документ получит название «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу»» и будет вынесен на пленарное заседание в порядке внеочередного рассмотрения. «Он будет принят подавляющим большинством голосов», — отметил конгрессмен. Инициатива стала ответом на решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива.

Другой конгрессмен, Дон Бейкон, заявил «Украинской правде», что это решение выглядит как слабость. «Я считаю это серьезной ошибкой. Это выглядит как слабость: президент идет навстречу Путину, который является диктатором и военным преступником. Мы должны стоять на стороне демократии, Украины, в которую вторглись и города которой бомбят», — сказал он. По его словам, ряд республиканцев категорически не согласны с решением Трампа, а сам конгрессмен поддержит законопроект о запрете закупок российской нефти.

Бейкон считает, что США должны продолжать поддержку Киева, а не руководствоваться экономической выгодой. Он также предположил, что решение американского президента связано с предстоящими выборами, и напомнил, что, согласно опросам, около 70% американцев поддерживают Украину. «Создаётся впечатление, будто он (Трамп) помогает Путину, и это ужасное, ошибочное решение… То, что он делает, — позор для нашей страны», — подчеркнул Бейкон.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также резко раскритиковал снятие ограничений. Он назвал решение «вызывающим отвращение» и заявил, что оно фактически заставляет американских водителей финансировать российскую войну против Украины. По словам Джонсона, обвинять Киев в росте цен на топливо неправильно, поскольку скачок начался после закрытия Ормузского пролива. «Если мы хотим вернуть российскую нефть и газ на мировой рынок, давайте положим конец этой войне — победой свободной, суверенной и независимой Украины», — сказал Джонсон.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог в эфире Fox News предположил, что Владимир Путин пытается использовать соглашение о поставках дизельного топлива, чтобы защитить российские нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов. «Они (Украина) будут продолжать наносить удары, как и положено. Это военная операция. Это война, они действуют правильно», — отметил он. (themoscowtimes.com)