Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывает партнеров по ЕС к совместным закупкам газа во избежание конкуренции, провоцирующей рост цен.

Как передает ТАСС, с такой рекомендацией она выступила в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Фон дер Ляйен призвала к «европейской солидарности и европейскому единству», чтобы «защититься от газового шантажа». «Европейцы должны закупать газ вместе, это важно», — сказала она. «Компании, совершающие закупки, должны создать консорциум», — считает глава ЕК.

«К этому нас подталкивает опыт минувшего лета, когда компании конкурировали друг с другом при закупках, вызывая тем самым рост цен», — подчеркнула она. «Нам необходима энергетическая солидарность», — добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС удалось за восемь месяцев сократить «огромную зависимость» от российского газа на две трети. ЕС заполнил к настоящему времени свои хранилища газа на 92%.