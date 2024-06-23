Масса наличности все еще остается на руках у граждан, несмотря на льготы для банковских вкладчиков. Местные финансисты отмечают достаточно высокий порог денежных накоплений вне кредитно-финансовых структур.

Интерес к матрасным накоплениям у населения в нашей республике пока еще велик, хоть жаловаться на прирост срочных банковских вкладов тоже не приходится. Несмотря на завершившийся мораторий по 10-процентному налогу на дивиденды от вкладов и ожидания оттока денег из банков, на протяжении всего минувшего года депозиты росли. Тенденция продолжилась и в этом году — под занавес первого месяца вклады и депозиты в банках составили 37 млрд 588,9 млн манатов — на 1,7 процентов больше, чем в конце прошлого года.

И тем не менее, начало этого года отметилось перечнем льгот для банковских вкладчиков. Ведь если вспомнить, налог на дивиденды по вкладам, введенный в нашей стране с февраля минувшего года, обязал депозитчиков делиться с государством доходом от своих банковских сбережений. Точнее говоря, с начала минувшего года завершились сроки семилетних налоговых каникул, поэтому владельцы сбережений на протяжении года платят 10-процентный государственный сбор. Тогда многие эксперты ожидали оттока денежных средств из финансовых структур. Однако выраженная динамика роста банковских сбережений населения поставила точку в дискуссиях по поводу оттока депозитов, но остаются другие проблемы – они и вынудили денежные власти страны пойти на компромиссное решение.

Пока еще львиная доля вкладчиков не готова вкладывать в длинную, а предпочитает сберегать на срок не больше года. Как отмечают в Центробанке, на такие сбережения приходится сейчас больше 80 процентов срочных вкладов. Кроме этого, в массе своей вкладчики доверяют банкам не больше 30 тыс. манатов. Для решения этой проблемы с января владельцы долгосрочных вкладов сроком от 18 месяцев больше не платят налог на процентные доходы. Определенные бонусы получили и хозяева коротких депозитов – их процентные доходы на сумму 200 манатов тоже освободили от государственного сбора.

На эти обстоятельства указал в недавнем своем выступлении глава Центробанка Талех Кязымов, отметивший, что для поощрения долгосрочных финансовых сбережений граждан Центральный банк внедрил ряд налоговых льгот. Мол, эти преференции призваны мотивировать население вкладывать на более длительный срок, поскольку сберегать вдолгую теперь будет выгодно. В главном банке считают, что решение преследует стратегические цели, поскольку, как уже говорилось выше, от 82 до 83 процентов депозитов вложено на срок не более года. Ответным шагом регулятор ввел налоговые льготы для долгосрочных вложений, призванные послужить стимулом при выборе между коротким и длинным вкладом в сторону последнего.

Как отмечает в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, на сегодняшний день продолжают расти объемы наличных вне банков. По мнению эксперта, большие матрасные сбережения вредят экономике, ведь, по идее, банки кредитуют экономику. А если граждане складывают свои сбережения в кэш, то финансовым структурам попросту не на что финансировать бизнес. Кстати, длинные вклады играют не последнюю роль в кредитовании реальной экономики, поскольку бизнесу нужны долгие кредиты. Так что, предпочтение в сторону коротких вложений может сказаться и на финансировании предпринимателей. Однако высокие ставки местных кредитно-финансовых структур превышают рентабельность предприятий, и поэтому в массе своей кредитные портфели коммерческих банков заточены под потребительские ссуды населению.

Тем временем экономист Пярвиз Гейдаров считает, что серьезные объемы наличных, хранящихся вне банковского сектора, говорят о необходимости повысить доверие к финансовым структурам. Аналитик считает, что по этой причине следует не ликвидировать банки, а задействовать механизмы слияния. Тем временем в массе своей специалисты финансового сектора считают, что дело не в доверии к банкам, поскольку вклады граждан защищаются системой страхования. Считается, что высокий кэш объясняется большей привлекательностью недвижимости – граждане собирают деньги, чтобы вложиться в инвестиционные квартиры и земельные участки. Кроме этого, сказываются опасения устойчивости национальной валюты, кстати, влияющие на подавляющее большинство коротких вкладов в банках страны.