Согласно официальной статистике, число безработных в Азербайджане сократилось. По состоянию на 1 июня 2024 года тех, кто стоит на учете в Госагентстве занятости, насчитывается 208,9 тыс. человек, что на 16,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Конечно, реалий эта цифра не отражает, ведь есть как незарегистрированные занятые, так и незарегистрированные безработные. Немало граждан не могут найти себя на рынке труда и получить подходящую им работу, а то и просто хоть какую-то занятость, приносящую доход. Это касается не только лиц без образования, но и тех, кто окончил колледжи, техникумы, вузы, потратив годы на учебу.

Эксперт-экономист Рауф Гараев провел опрос, который показал, что 52% опрошенных не могут монетизировать свои знания. Он задался вопросом, с чем это связано, ведь все эти люди окончили как минимум школу, а у большого процента из них за плечами среднее специальное, высшее образование, а также различные курсы. Но все это не помогло им на рынке труда.

По убеждению экономиста, одна из причин – низкое качество полученного образования. Но во всем винить только систему образования нельзя, так как в невостребованности есть и вина самих людей.

«Современный мир стремительно меняется – знания быстро устаревают и то, что было актуальным вчера, сегодня уже не является таковым. Потому если кто-то хочет быть востребованным, ему нужно непрерывно учиться, постоянно повышать квалификацию, не стоять на месте. Образование должно быть буквально непрерывным. Но, многие считают, что знаний, полученных во время учебы, им будет достаточно, а это не так», – отметил он.

Еще одна причина – нехватка рабочих мест. Как подчеркнул Гараев, иногда люди идут на курсы, считая, что это им поможет устроиться на работу. Но сначала нужно понять, а действительно ли они им нужны или это просто трата денег и времени.

«Должно быть четкое понимание того, где ты хочешь работать, и надо идти к поставленной цели. Например, тот, кто хочет трудиться на государственной работе, должен получить соответствующий сертификат. Но, понятно, что в нынешних условиях мало у кого есть возможность выбирать и долго ждать работу мечты, а потому рассматривается любой вариант», – сказал эксперт.

При этом, по его словам, растет количество граждан, которые хотят много заработать, не работая. Одна из таких возможностей, по их мнению, покупка лотерейных билетов в надежде на солидный выигрыш.

Отметим, что в период с 2021 по 2023 (включительно) годы население Азербайджана потратило на лотереи в среднем по 563 миллиона манатов в год, то есть более 1,6 миллиарда манатов за 3 года. Тут играют роль сразу несколько факторов – желание разбогатеть, азарт, эффектная маркетинговая кампания, основывающаяся на знании человеческой психологии. При этом многие из этих граждан – люди с высшим образованием, что, как заявил экономист, свидетельствует о больших проблемах отечественного рынка труда.

«Проблему можно решить, но для этого необходимо предпринимать конкретные шаги. Надо дать людям возможность зарабатывать, а для этого нужно в первую очередь по всей стране открывать мобильные заводы и фабрики. У нас же предпочитают открывать везде торговые центры. Да, моллы также трудоустраивают определенное количество граждан. Так, было объявлено, что в торговом центре, открывшемся в Баку в конце мая, будут трудиться 2400 работников. Но это работа, не требующая никакого образования: парковщики, продавцы, кассиры, уборщики. А вот фабрики и заводы у нас открывают в очень небольших количествах, хотя как раз они дают толчок развитию производства и для их работы нужны люди, обладающие знаниями в определенных сферах. Например, чтобы заключать выгодные сделки по продаже произведенной продукции, нужно образование, чтобы использовать инновационные технологии нужны соответствующие кадры. Сейчас многим людям просто негде развернуться, негде продавать свои знания», – подчеркнул эксперт.

А еще, как отметил он, в стране не искоренена монополия, что создает препятствия для развития предпринимательства, в частности микропредпринимательства.

«У нас много проблем именно в сфере микро и малого предпринимательства. Изменения в налоговой сфере существенно ограничили микропредпринимательство. 1 миллион 400 тысяч человек в стране задействованы в сфере сельского хозяйства. В Нидерландах 200 тысяч фермеров приносят ежегодно 30 миллиардов долларов прибыли в бюджет. В Азербайджане же цифры намного скромнее, что говорит о том, что эта отрасль не развивается так, как могла бы. Всегда нужно смотреть на результат», – поделился Гараев.

Неудачи при трудоустройстве бывают связаны еще и с тем, что часто в этом деле нужны связи, а те, у кого их нет, остаются не у дел. По словам экономиста, в большинстве случаев отправленные CV остаются без ответа, что касается и вакансий на освобожденных территориях.

«У нас пытаются что-то сделать в плане улучшения ситуации с занятостью, но пока не особо результативно. Так, недавно было решено создавать рабочие места сверх квоты, но и в том, чтобы нанимать людей по квоте работодатели не заинтересованы. По квоте они должны брать на работу тех, кто нуждается в особой заботе, в первую очередь, граждан с инвалидностью, а им нужны исключительно здоровые сотрудники, которые смогут максимально много трудиться», – заявил Гараев.

Экономист подчеркнул, что мало создавать рабочие места, нужно, чтобы они еще были нормально оплачиваемыми.

«Денег должно хватать не только на еду, но и на другие расходы. Сейчас же немало граждан не могут оплачивать даже не особо крупные покупки, не влезая при этом в кредиты, и социальный разрыв в обществе становится все глубже», – резюмировал эксперт.