Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, в других посольствах Израиля объявлен режим повышенной готовности. Израильских дипломатов в странах, нахождение в которых может быть опасно для граждан еврейского государства, министерство иностранных дел старается эвакуировать в более безопасные страны. Всех сотрудников израильских дипмиссий просят соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства без острой необходимости.