США и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, войска США в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израиль также привел свою армию в состояние повышенной готовности, отменил увольнения из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и заблокировал сигналы GPS.

Также, по словам двух иранских официальных лиц, в состояние повышенной боевой готовности приведены и вооруженные силы в Иране.