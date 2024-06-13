Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД Армении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока её руководителем будет Александр Лукашенко. Причиной такого решения Пашинян назвал высказывание Лукашенко о войне, по результатам которой Азербайджан вернул под свой контроль сначала часть территории Нагорного Карабаха, а затем и весь регион. В ходе визита в Баку конце мая Лукашенко назвал войну Азербайджана за Карабах «освободительной».

Пашинян также говорил , что именно позиция белорусского лидера по войне в Нагорном Карабахе повлияла на решение Армении о возможном выходе из ОДКБ. Ранее Армения фактически заморозила своё членство в ОДКБ, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ.

Пашинян назвал ОДКБ «союзом-пузырём», члены которого ничего не сделали, чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном. Пашинян допустил изменение позиции Еревана по ОДКБ, если из объединения выйдет Беларусь или если Лукашенко извинится.

Заявления премьера прозвучали на фоне массовых протестов оппозиции в Ереване. У здания парламента Армении разбит палаточный лагерь. Участники протестов обвиняют Пашиняна в сдаче национальных интересов в связи, в частности, с договорённостями о делимитации границ с Азербайджаном. (svoboda.org)