Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла для выговора после заявлений пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Конти в центре Рима.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные собеседников, пишет «Европейская правда».

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В итальянском МИД резко отреагировали на эти слова, назвав их «грязными и тревожными» и заявив, что они «подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство».

«Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не подумает радоваться, спекулировать на инциденте, трагедии, в которой мы, итальянский народ, все еще находимся. Италия всегда и в любом случае будет выражать солидарность и дружбу самым слабым, тем, кто находится в затруднительном положении, тем, кто подвергается нападениям. Вот почему мы поддерживаем украинский народ», – заявили собеседники агентства в МИД.

Поэтому, по словам источников, российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел Италии для официального выговора.

Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину — это грех и преступление. С таким предупреждением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова после того, как стало известно, что итальянское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова.