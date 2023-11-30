Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что ближневосточная страна отозвала своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьер-министра Педро Санчеса о секторе Газа. Соответствующая публикация появилась на странице Коэна в социальной сети X.

«Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», — сообщил дипломат.

По словам Коэна, Санчес продолжает повторять «беспочвенные» обвинения в отношении Израиля.

Заявление Коэна последовало после того, как Санчес публично выразил сомнение в соблюдении международного права в Газе.