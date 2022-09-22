Неделя активных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стартовала в Самарканде в рамках 22-го саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества и завершилась серией встреч в Нью-Йорке, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В первый день своего визита в Самарканд 15 сентября глава турецкого государства провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В ходе вечернего посещения самаркандского культурно-этнографическгого комплекса «Вечный город», глава турецкого государства провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Таджикистана Имамали Рахманом, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и другими лидерами.

Общение турецкого президента с лидерами зарубежных стран было широко освещено органами СМИ.

Второй день визита Эрдогана, то есть 16 сентября, начался с контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.

Далее глава турецкого государства встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также выступил с речью на заседании саммита в широком составе.

Обращаясь к участникам саммита, президент Турции привлек внимание к стратегической значимости геополитического положения своей страны.

Положение Турции, как «моста» между Востоком и Западом, открывает широкие возможности. Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям: от экономики до энергетики, от транспорта до туризма», — сказал глава государства.

После заседания Эрдоган принял премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также провел двусторонние встречи с президентом Узбекистана Шевкетом Мирзиёевым, президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Рейси.

В ходе переговоров обсуждались двусторонние экономические связи, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, российско-украинская война и мирные усилия Турции.

Дипломатический трафик продолжился и в США

Завершив свои контакты в Самарканде, Эрдоган отправился в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломатический трафик турецкого лидера продолжился с американском мегаполисе, где Эрдоган провел переговоры с главами ряда государств и правительств.

Часть переговоров президент Эрдоган провел в «Турецком доме», расположенном напротив штаб-квартиры ООН. Здесь турецкий лидер встречался с королем Иордании Абдаллой II, председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, председателем Президентского совета Йемена Мухаммедом аль-Алими, президентом Гватемалы Алехандро Эдуардо Джамматтеи Фалья, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и премьер-министром Японии Кишида Фумио.

Перед выступлением на 77-й сессии ГА ООН Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своей речи перед Генассамблеей Эрдоган рассказал о приоритетах внешней политики Турции, коснулся актуальных тем мировой повестки, частности войны между РФ и Украиной, деятельности «зернового коридора», созданного благодаря усилиям турецкой стороны, продовольственной безопасности, сирийского кризиса, провокаций Греции в отношении Турции, борьбы с терроризмом, проблемы мигрантов в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Глава турецкого государства в очередной раз подчеркнул необходимость реформ в ООН и дал месседжи «Мир больше пяти (членов СБ ООН)» и «Мы можем сделать мир более справедливым».

После выступления в Генассамблее ООН Эрдоган встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Финляндии Саули Ниинистё, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Опять же в штаб-квартире ООН Эрдоган беседовал с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Южной Кореи Юн Суком Ёлем и премьер-министром Бангладеш Шейхом Хасиной Веджид.

Эрдоган также встретился в «Турецком доме» с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В последний день визита в США Эрдоган встретился с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, президентом Польши Анджеем Дудой.

Затем состоялись переговоры турецкого лидера с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Эрдоган принял приглашение на ужин от имени Турецко-американского руководящего комитета, встречался с гражданами Турции, представителями организаций еврейской общины США и предпринимателями.

На встрече с некоторыми аналитическими центрами США, организованной SETA, Эрдоган также принял сенаторов США Линдси Грэм, Криса Кунса и Джеймса Риша.

Далее Эрдоган принял в Турецком доме сенаторов США Линдси Грэм, Криса Кунса и Джима Риша.