Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA),по сути, стала агентом «бинокльной дипломатии».

Как сообщает #, об этом заявили в МИД Азербайджана.

«Миссия EUMA, по сути, стала агентом «бинокльной дипломатии», содействующей визитам различных европейских чиновников и неофициальных делегаций в приграничные районы. Все без исключения подобные визиты используются для распространения необоснованной азербайджанофобии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко был вызван сегодня в министерство иностранных дел.